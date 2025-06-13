Alanya'da Yangın: 111 Mühür Fekki Tespit Edildi

111 KEZ MÜHÜR FEKKİ TESPİT EDİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı otelde makine dairesinde çıkan ve turistlerin tahliyesiyle sonuçlanan yangının ardından Alanya Belediyesi, tesisin hukuki süreci ve geçmişteki ruhsatsız faaliyetlerine ilişkin detaylı açıklama yaptı. Açıklamada, bugüne kadar tesisle ilgili toplam 111 mühür fekki vakası tespit edildiği ve her biri için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, yangının meydana geldiği turizm tesisinin 11 Aralık 2015 tarihli yapı ruhsatına uygunluk göstermediği, bu nedenle bugüne kadar hiçbir şekilde yasal işletme ruhsatı alamadığı vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın, ruhsatlı ve denetlenen bir tesiste değil; yıllardır ruhsatsız şekilde faaliyet yürüten, defalarca mühürlenen, proje ve imar planlarına aykırı bir yapıda çıkmıştır. Alanya Belediyesi, elindeki tüm idari ve yasal yetkileri kullanarak tespit, ceza, yıkım, suç duyurusu ve denetim yollarını uygulamış ancak yargılamaların yavaş ilerlemesi ve yasal caydırıcılığın sınırlılığı nedeniyle faaliyetin fiilen durması sağlanamamıştır. Bu durum, sadece idari yaptırımlarla değil, merkezi kurumların da dahil olduğu daha bütüncül bir mücadele ihtiyacını ortaya koymaktadır. Olayın gerçekleştiği söz konusu tesisin geçmişine ilişkin hukuki ve teknik durum ise kamuoyuna şu şekilde açıklanmalıdır: Tesis, ruhsata aykırı yapılaşmalar ve kullanım nedeniyle 11.12.2015 tarihli yapı ruhsatına uygunluk göstermediği için bugüne kadar hiçbir şekilde yasal işletme ruhsatı alamamıştır. Mevcut yapının inşası sırasında projeye aykırı olarak yaklaşık 10 bin metrekare fazladan kapalı alan oluşturulmuş, oda sayısı ve fonksiyon dağılımları değiştirilmiş, ayrıca imar planında 'günübirlik tesis alanı' olarak ayrılmış bölümler hukuka aykırı şekilde yapılaşmaya konu edilmiştir. Bu kapsamda yapı kullanma izni alınamayan yapı için belediyemiz tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmemiştir."

Tesisle ilgili önceki belediye döneminde 31 kez mühür fekki işlemi, 31 Mart seçimlerinden sonra ise 80 kez mühür fekki işlemi olmak üzere toplam 111 mühür fekki vakası tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Her biri için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm uyarılara, Belediye Encümen kararlarına, mühürlemelere ve yasal işlemlere rağmen ilgililerce bu tesiste aralıklarla ve ısrarla fiili faaliyet yürütülmeye devam edildiği tespit edilmiştir. Yangının da yine bu faaliyetlerin sürdüğü bir dönemde çıktığı anlaşılmıştır. Alanya Belediyesi olarak bu süreçte, ilgili mevzuat çerçevesinde elimizdeki tüm idari ve hukuki yetkiler eksiksiz kullanılmış; imar aykırılıklarının giderilmesi, kaçak yapılaşmanın durdurulması ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla defalarca işlem tesis edilmiştir. Yaşanan bu olay; yerel idarenin uyguladığı yaptırımların yanında, ilgili yargı ve merkezi idare mercilerinin de daha güçlü ve caydırıcı bir ortak denetim sürecini işletmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerine yer verildi.