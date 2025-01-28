Alanya'da Yangın: 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da Yangın: 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Alanya'daki otel inşaatında çıkan yangında 3 işçi ve bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

28.01.2025 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı binada çıkan yangından etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Cikcilli Mahallesi'nde otele dönüştürülen 10 katlı binadaki tadilat sırasında çıkan yangından etkilenen 4 işçiden 3'ü ile söndürme çalışmalarında yüksekten düşen itfaiye eri hastaneye götürüldü.

Yangından etkilenen bir kedi ise kurtarılarak veterinerde tedavi altına alındı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yılmaz Güler, yaptığı yazılı açıklamada yangına bağlı 3 inşaat işçisi ile bir itfaiye erinin hastaneye getirildiğini belirtti.

Dumandan etkilenen işçilerde yanık bulunmadığını ifade eden Güler, şu bilgileri verdi:

"Dumandan etkilenen 2 hastamız gözlem amaçlı servise yatırılmıştır, bir hastamızın da 2. basamak genel yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Hastalarımızın oksijen tedavisi devam etmektedir ve durumları da iyidir. Yangına müdahale sırasında 4-5 metre yükseklikten düşen itfaiye erimizin de ilk müdahalesi acil servisimizde yapılmıştır. Düşmeye bağlı travması yoktur. Acilde tetkikleri ve müdahalesi yapıldıktan sonra taburcu edilmiştir."

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise sosyal medya hesabından inşaatın bodrum katından bir kedinin yaralı olarak kurtarıldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Yangın, hepimize hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. İnşaatın bodrum katından kurtarılan can dostumuz, belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünce hızlı bir şekilde kliniğe aldırılmıştır. İlk müdahalesi yapılan minik dostumuzun durumu maalesef ciddiyetini koruyor. Onu hayata bağlamak için personelimiz elinden geleni yapıyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylık diliyor, duyarlılığını eksik etmeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3-sayfa, İtfaiye, antalya, İnşaat, Alanya, Sağlık, Güncel, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Yangın: 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
19:54 Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
19:54 Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
19:45 Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor
19:40 CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiasına yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
19:21 İstanbul’da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
19:13 AK Partili Çelik’ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı
19:03 Türkiye’nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik Türkiye'nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik
19:00 16 yaşındaki Deniz Dönmezer’e Premier Lig devinden resmi teklif 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 15:57:09. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da Yangın: 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.