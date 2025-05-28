Alanya'da Yeni Eğitim Kurumu Açıldı - Son Dakika
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Alanya'da Yeni Eğitim Kurumu Açıldı

28.05.2025 16:21
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Hayırsever Uysal ailesi tarafından yaptırılan okul, teknolojik eğitimle geleceğe yön verecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kentte ilk ve tek olan, hayırsever Uysal ailesi tarafından yaptırılan "Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu"nun??????? açılış töreni gerçekleştirildi.

Vali Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Türk milletinin büyüklüğünü Türk analarına borçlu olduğunu belirterek, başta Emine Uysal olmak üzere aileye destekleri için teşekkür etti.

Kentte hayırseverlerin eğitime büyük katkı sağladığını belirten Şahin, "Oranımız yüzde 50'nin üzerinde, yani Türkiye'de devletimiz bir derslik yaptığında hayırseverimiz ona bir ekliyor. Bu oran Alanya'da yüzde 60'a çıkıyor." dedi.

İlçede eğitim kurumları açısından eksik olmadığını vurgulayan Şahin, eğitimde niteliğin artırılması için gayret gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Eğitimin sadece öğretmenlerle sınırlı olmadığına işaret eden Şahin, "Bilimsel çalışmalar sadece okulun katkısının yüzde 20 olduğunu söylüyor. Çocuklarımızı doğru bir eğitimle nasıl büyük bir milletin evlatları olduğunu öğreterek yetiştirmeliyiz. Sonra gelişmiş bir eğitim yuvasında, teknolojinin, çağın, zamanın ruhu neyse onu yakalayacağız. Bunun için hiç durmadan çalışacağız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışı yapılan eğitim yuvasının daha vizyoner, daha kaliteli, daha verimli bir şekilde ilerlemesi için bakanlık olarak ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Ökten, el birliğiyle daha güzel hizmetler için çalışacaklarını kaydetti.

NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'da ilk ve tek olan okulun daha önce Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak eğitime başladığını ancak yetersiz olması nedeniyle dönüştürüldüğünü ifade etti.

Okulun robotik, dijital tasarım, yapay zekanın yanı sıra sosyal ve sportif donatılarıyla örnek olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu okuldaki öğrencilerimiz milli ve manevi değerlerle eğitim görecek, teknolojiyi de en iyi şekilde öğrenip takip ederek gelecekte ülkemize büyük hizmetler yapacaklar. Hatta ülkemizin geleceğini yönlendirecekler." dedi.

Türkiye eğitim altyapısıyla önde geliyor

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise sivil toplumun, hayırseverlerin ve velilerin yapıcı katkılarının bir ülkede başarılı eğitimin kaçınılmaz şartı olduğunu söyledi.

Türkiye'de eğitimin çok iyi bir düzeyde olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde şu anda eğitim altyapısı dünyanın en iyi ülkeleriyle aynı düzeye gelmiş durumda. Bazı özelliklerimiz bazı ülkelerden daha iyi, bazıları bir tık altında. TIMSS ve PISA uluslararası eğitim sonuçlarında da 23 yıldır istikrarlı yükselişimizi artık belli kategorilerde dünyada ilk 5'e girerek, Avrupa'nın zirvesine tırmanarak gösterdik. Türkiye eğitimde şu anda dünyanın, Avrupa'nın en başarılı ülkeleri arasına girmiş durumda. Daha iyi olmak için hayırseverlerin ve STK'lerin hiç olmazsa birer okulu himaye etmek suretiyle o okulun idaresine, öğretmenlerine destek olması gerekiyor."

Erdoğan, Türkiye'de başarılı eğitim seviyesiyle dünyada zirveyi gözetecek bir toplum inşa edilmesi için öğretmenlere daha çok değer verilmesi ve çocukların öğretmenliğe teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Hayırsever Mevlüt Uysal da okulun kentin en başarılı eğitim kurumlarından biri olması için gerekli tüm desteği vereceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ahmet Uysal, Teknoloji, Politika, antalya, Eğitim, Güncel, Alanya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Yeni Eğitim Kurumu Açıldı - Son Dakika

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