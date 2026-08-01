Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, 3 saatte kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tepe Mahallesi yakınlarında saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Havadan ve karadan çok sayıda ekibin yürüttüğü müdahaleler sonrası bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.
Kaynak: DHA
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