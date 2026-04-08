Alanya'dan Hatay'a Vefa Turizmi Projesi
Alanya'dan Hatay'a Vefa Turizmi Projesi

08.04.2026 18:23
Alanya Hataylılar Derneği, depremzede esnafa destek için 'Vefa Turizmi Projesi' başlattı.

Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneğince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki ve devamındaki depremlerde işletmeleri hasar alan esnaf için "Vefa Turizmi Projesi" hayata geçirildi.

Dernek Başkanı Mustafa Küçük, bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek, projenin tanıtımını yaptı. Alanya halkının depremzedelere gösterdiği dayanışmayı unutmadıklarını belirten Küçük, 1 Mayıs'ta Hatay'da, oradaki esnafa can suyu olma projesini icra edeceklerini söyledi.

Projenin, önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kaymakamlık rehberliğinde gerçekleştirileceğini anlatan Küçük, "Protokolü, sivil toplumu, siyasi toplum örgütleriyle güçlü bir dayanışma duygusuyla Hatay'a giderek oradaki esnaflarımıza can suyu olmayı düşünüyoruz. Hatay'ın bizi güçlü şekilde karşılayacağına inanıyoruz." dedi.

Küçük, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, belediye başkanları, vali, kaymakamlar ile il ve ilçe protokolünün de katılımıyla güçlü bir organizasyon yapacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin farkındalık projesiyle memleketlerine daha çok sahip çıkmasını isteyen Küçük, "Biz tüm hemşehri derneklerini ve sivil toplum örgütlerini, depremden sonra ayağa kalkan memleketlerinin bir parçasına, can suyu olmaya davet ediyoruz. Organizasyonu gören ve can suyu olmaya geleceğimizi bilen kenttekiler de bizi hoş karşılayacaktır." diye konuştu.

Alanya'da bine yakın vatandaşla Hatay'a gitmeyi planladıklarını anlatan Küçük, bunu gören diğer kentlerdeki halkın da destek için harekete geçeceği umudunu taşıdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Eski Göztepeli Jahovic’ten Icardi’yi kızdıracak yorum Öyle böyle küçümsemedi Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin

18:58
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’inde büyük sürprizler
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
