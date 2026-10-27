Alanya Kalesi\'nde mahsur kalan 3 Rus turist, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Alanya Kalesi'nde mahsur kalan 3 Rus turist, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde Alanya Kalesi surlarına çıkan Rus uyruklu 3 turist, inemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan turistlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
ANTALYA'da Alanya Kalesi surlarına mahsur kalan Rus uyruklu 3 turist, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'da dün akşam saatlerinde Alanya Kalesi'nin surlarına çıkan Rus uyruklu Andreeva A., Alexandr A. ve Sofia A., inemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan 3 turist kurtarıldı. Turistlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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