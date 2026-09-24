Alanya Payallar açıklarında denizde oluşan hortum zarar vermeden dağıldı

Alanya Payallar açıklarında denizde oluşan hortum zarar vermeden dağıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da yer yer etkili olan yağışın ardından Payallar Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştu. Zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Payallar Mahallesi açıklarında hortum oluştu.
Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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