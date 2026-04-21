Alanya\'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil için bulunan Litvanya uyruklu 34 yaşındaki Mindaugas Barsys, konakladığı otel odasında ölü bulundu. Olay, Konaklı Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi.

PERSONEL FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Barsys’nin uzun süre odasından çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen otel personeli odaya girdi. Personel, turistin hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Litvanyalı turistin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Barsys’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.