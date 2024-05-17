Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Almanya'nın Gelsenkirchen Horst kentinden gelen heyeti ağırladı - Son Dakika
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Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Almanya'nın Gelsenkirchen Horst kentinden gelen heyeti ağırladı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Almanya\'nın Gelsenkirchen Horst kentinden gelen heyeti ağırladı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Almanya'nın Gelsenkirchen Horst kentinin Belediye Başkanı Joachim Gill'i ve beraberindeki heyeti ağırladı. Heyeti ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Kaymakam Selçuk Köksal, Almanya'daki gurbetçi vatandaşlara selamlarını iletti. Belediye Başkanı Nuri Tekin ise kardeş şehiri en kısa sürede ziyaret etmek istediklerini vurgulayarak, Gill ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Programda kentleri simgeleyen hediyeler takdim edildi.

17.05.2024 19:53
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Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "kardeş şehir" olan Almanya'nın Gelsenkirchen Horst kentinin Belediye Başkanı Joachim Gill'i ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Selçuk Köksal, heyeti ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, Almanya'daki gurbetçi vatandaşlara selamlarını iletti.

Belediye Başkanı Nuri Tekin de kardeş şehiri en kısa sürede ziyaret etmek istediklerini vurgulayarak, Gill ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Daha sonra kentleri simgeleyen hediyeler takdim edildi.

Programa, Gumeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Almanya'nın Gelsenkirchen Horst kentinden gelen heyeti ağırladı - Son Dakika

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