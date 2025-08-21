Alaplı\'da Jandarma Aracına Çarpan Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yol kenarındaki cepte park halindeki jandarma aracına çarpması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
A.Ç. (73) idaresindeki 67 ZF 676 plakalı otomobil, Kocaman mevkisinde yol kenarındaki cepte park halindeki jandarma aracına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karadeniz Ereğli ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı.
