Alarko Gotion Green Energy, Rönesans Enerji ile Sibel RES için depolama anlaşması imzaladı

28.04.2026 11:00
Alarko Gotion Green Energy, Rönesans Enerji ile 88 MW kurulu güce sahip Sibel Rüzgâr Enerji Santrali'nde kullanılacak enerji depolama sistemlerinin tedarikine yönelik satış sözleşmesi imzaladı.

Alarko Gotion Green Energy, Rönesans Enerji ile Sibel Rüzgâr Enerji Santrali'nde kullanılacak depolama sistemlerinin tedarikine yönelik bir satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında Alarko Gotion, yüksek performanslı batarya sistemi, güç dönüşüm sistemleri, enerji yönetim sistemi ve trafo ekipmanlarını tek elden sağlayacak. Enerji depolama teknolojileri, yenilenebilir enerji üretiminin kesintisiz kullanımına imkân tanıyarak sektörün geleceğini belirleyecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Alarko Gotion Green Energy, Türkiye'de enerji depolama sistemleri üretimi yatırımı gerçekleşene kadar Gotion BESS'in pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütüyor.

88 MW kurulu güce sahip Sibel Rüzgâr Enerji Santrali için entegre enerji depolama çözümlerinin tedariğini üstlenen Alarko Gotion, rüzgâr enerjisi üretiminin depolanması, optimize edilmesi ve şebeke ile entegrasyonu amacıyla tüm ekipman ve çözümlerin tedarikini anahtar teslim şekilde üstlenecek. Enerji depolama teknolojilerinin yenilenebilir üretim altyapısına entegrasyonu ile yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, kısıntı etkilerinin azaltılması ve şebeke güvenilirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Altek Alarko Genel Müdürü Hakan Aytekin, anlaşmanın Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağladığını belirterek, depolama teknolojileri ile enerji arz güvenliğine önemli katkı sunduklarını ifade etti. Alarko Gotion Green Energy Genel Müdürü Nihat Aksüt ise, enerji depolama sistemlerinin üretim ile tüketim arasındaki zaman farkını ortadan kaldırarak sistem verimliliğini artırdığını vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Enerji, Alarko, Güncel, Son Dakika

