Alaşehir\'de Muhtar Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yalnız yaşadığı evde ısınmak için odaya koyduğu kömür kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen mahalle muhtarı Nezir Ertürk (55), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Alaşehir ilçesi Bahçedere Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçedere Mahallesi Muhtarı Nezir Ertürk, sabah yalnız yaşadığı evinden çıkmayınca, yakındaki inşaatta çalışan işçiler, kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmeyince işçiler, kapıyı kırarak girdikleri evde bekar olan Ertürk'ü yatağında hareketsiz buldu. İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ertürk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ertürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evde yapılan incelemede Ertürk'ün ısınmak için odaya koyduğu kömür kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Ertürk'ün 2014 yılından beri muhtarlık görevini sürdürdüğü öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.