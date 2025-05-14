Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti. M.A. (61) idaresindeki 45 KA 6016 plakalı otomobil, Alaşehir- Kula kara yolunun Baklacı Mahallesi yakınında Davut Eroğlu (62) idaresindeki 45 KA 6541 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Eroğlu ve yanındaki eşi Ayşe Eroğlu (55) ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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