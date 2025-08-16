Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama - Son Dakika
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
16.08.2025 12:49
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Alaska'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası, Avrupalı liderlerden Ukrayna'ya destek geldi. Ortak açıklamada, "Uluslararası sınırlar zorla değiştirilemez. Rusya ekonomisine baskı yapmak için yaptırımları artırmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, beraberindeki üst düzey heyetlerle Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmeden "barış" çıkmadı ama Putin, bir sonraki görüşme için Trump'ı Moskova'ya davet etti. Gözlerin çevrildiği sürece ilişkin bir açıklama da Avrupalı liderlerden geldi.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Rusya ile Ukrayna arasında olası ateşkesin ele alındığı görüşmeye ilişkin Avrupalı liderlerden yapılan ortak açılamada, "Uluslararası sınırlar zorla değiştirilemez, Ukrayna'ya desteğimiz sürecek. Rusya ekonomisine baskı yapmak için yaptırımları artırmaya devam edeceğiz. ABD'nin güvenlik garantileri açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri yer aldı.

PUTİN: GÖRÜŞMEMİZ YAPICI GEÇTİ

Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Putin, "Görüşmemiz yapıcı, karşılıklı saygıya dayalı ve faydalı geçti. Trump ile vardığımız anlayışın hedefe ulaşmamıza ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yol açacağını umuyorum" dedi.

Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

"HER ŞEY ZELENSKİ'YE BAĞLI"

Trump ise; Putin ile yaptığı zirvede birçok başlıkta ilerleme kaydettiklerini ancak hala çözülmesi gereken önemli konular olduğunu belirterek, "Şimdi bunu halletmek tamamen Devlet Başkanı Zelenski'e bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenski'ye bağlı" dedi.

Bundan sonra Putin ile Zelenski arasında bir görüşme yapılabileceğine işaret eden Trump, "Zelenski ile Putin arasında ve benim de katılacağım bir toplantı düzenlenecek. Eğer isterlerse, bir sonraki toplantıda ben de orada olacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlamak istiyorum ve bunu başarma şansımız oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ, ABD'YE GİDİYOR

Öte yandan; görüşmenin ardından sürpriz bir açıklamada bulunan Ukrayna lideri Zelenski, "Pazartesi günü savaşın sona erdirilmesiyle ilgili tüm detayları ele almak üzere Washington DC'de Başkan Trump ile görüşeceğim" dedi.

Son Dakika Güncel Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zaa:
    akp gençlik olarak ABD'nin ve yahudi kardeşlerimizin yanındayız Allah'ın izniyle 3 16 Yanıtla
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
