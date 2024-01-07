Alaska Havayolları, Boeing 737 MAX 9 uçuşlarını durdurdu

Alaska Havayolları, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) yayımladığı "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nin ardından kontrolünü yaptığı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulacağını belirtti.

Alaska Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, "Boeing 737 MAX 9" tipi uçaklara ilişkin yeni kararlar yer aldı.

"Boeing 737 MAX 9" tipi bir yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapması sonrası kontrolünün yapıldığı hatırlatılan açıklamada, uçuşa devam eden 18 uçağın uçuşlarının durdurulduğu bildirildi.

Kararın, FAA tarafından yayımlanan "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nin ardından alındığı kaydedilen açıklamada, yapılan denetimlerin direktifin gerekliliklerini karşılaması için FAA ile istişare halinde bulunulduğu belirtildi.

160 uçuş iptal edildi

Havayolları açıklamasında ayrıca, "Boeing 737 MAX 9"ların uçuşlarının durdurulma kararının ardından 160 uçuşun iptal edildiği aktarıldı.

İptal edilen uçuşların yaklaşık 23 bin kişiyi etkilediği ifade edilen açıklamada, aksamanın birkaç gün daha sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Hava yolu şirketi, bunun üzerine 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağını belirtmişti. FAA da "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.