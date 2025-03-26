Alaybey Camisi Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
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Alaybey Camisi Yeniden İbadete Açıldı

Gaziantep'teki Alaybey Camisi, restorasyon tamamlanarak yeniden ibadete açıldı.

26.03.2025 14:46
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Gaziantep'te 16'ncı yüzyılda inşa edilen ve 6 Şubat 2023'teki depremde ağır hasar alan Alaybey Camisi, restorasyon işlemlerinin ardından yeniden ibadete açıldı.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez, cami avlusunda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarihi yapıların korunmasının önemli olduğunu söyledi.

Alaybey Camisi'nin kendisi için özel bir yapı olduğunu anlatan Görmez, "Buradaki varlığımı ilahi bir tevafuk olarak nitelendiriyorum. Çünkü bu camide çok anılarım var. 4 arkadaş üniversiteye bu camide hazırlandık. Çok güzel bir hocası vardı. Bizim medeniyetimizde camiler şehirlerin ruhudur, hayatıdır. Bizde şehirler cami kurmadı, camiler şehirleri kurdular. Bu cami de onlardan birisidir." diye konuştu.

Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise bugün iki sevinci bir arada yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hem Kadir Gecesi'ne ulaşmanın hem de restorasyonu tamamlanan tarihi Alaybey Camisi'nin tekrar ibadete açılmasının, cemaatiyle buluşmasının sevincini yaşıyoruz. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte Gaziantep'te 40 tarihi eserimiz hasar gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce restorasyon çalışmaları projeleri yapılarak hızlı bir şekilde başladı ve restorasyonu tamamlanan eserler peyderpey açılıyor. Geçen yıl açılan camilerimiz oldu, yine ramazanın başında ilk teravihle birlikte Tekke ve Ayşe Bacı Camileri hizmete girmişti. Bugün de Alaybey Camisi ibadete açılıyor."

Tunç, 2025'in sonuna doğru bütün eserlerin büyük oranda restorasyon çalışmalarını tamamlamaya çalışacaklarını kaydetti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edilmesinin ardından kurdele kesildi.

Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vakıf personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaybey Camisi Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika

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