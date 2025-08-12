Albanese'den Netanyahu'ya Tepki

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de olanları inkar ettiğini belirtti.

Albanese, Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasının ardından ABC News'e verdiği mülakatta, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülkesinin Filistin'i tanıma kararını telefonla İsrail Başbakanı Netanyahu'ya haber verdiğini dile getiren Albanese, Avustralyalıların, ölümleri ve şiddeti durdurmak istediğini ifade etti.

Albanese, "Gördüğümüz yardımların durdurulması ve insanların gıda ve su için sıraya girdiği yardım dağıtım noktaları yakınlarındaki can kayıpları, kesinlikle kabul edilemez. Bunu dile getirdik." dedi.

"Başbakan Netanyahu ile konuştum. Bana, kamuya söylediklerini yineledi ki bu da masum insanlar için ortaya çıkan sonuçların inkarıdır." diyen Albanese, 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetin sürdüğünü belirtti.

Albanese, "Netanyahu hükümetinin stratejisi bunu devam ettirmek, yaptıklarının aynısını yapmak, Gazze'yi işgal etmek. (İsrail) Zaten Gazze'nin büyük kısmını işgal etmiş durumda, Batı Şeria'da yerleşimcilerin artmasını destekliyor." şeklinde konuştu.

Farklı bir adım atmaya ihtiyaç olduğunu dile getiren Albanese, uluslararası toplum olarak "hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış ve güvenlik istediklerini" ifade etti.

Avustralya Başbakanı Albanese, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamıştı.