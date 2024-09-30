Alemdar'dan İtfaiyecilere Teşekkür Ziyareti

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla itfaiye teşkilatını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, kentin dört bir yanında yangına müdahale, arama kurtarma, afet yönetimi konusunda mücadele ortaya koyan itfaiye erlerine ve İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet'e gösterilen özveriden ötürü teşekkür etti.

Sakarya'nın itfaiye teşkilatını güçlendirmek için gerekli adımları atacaklarını belirten Alemdar, "Sakarya itfaiyesi uzun yıllardır takip ettiğimiz, bildiğimiz, eğitimli, birikimli ve her türlü risk alarak en az hasarla afeti atlatmanın hesabını yapan bir teşkilattır. Bu durumu bizzat son yangınlarda takip ederek gördük. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Hendek'teki başarınızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Orada yaralanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İtfaiyecilik Haftanızı kutluyorum. Sizlerle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Birliğiniz beraberliğiniz daim olsun." ifadesini kullandı.

Alemdar, belediyenin en önemli birimlerinden birinin itfaiye olduğuna değinerek, 69 araç, 305 itfaiye eri, 19 istasyonla 4 bin 812 kilometrekarede hizmet veren itfaiye teşkilatını güçlendirmek için gereken neyse yapacaklarını, binaları ve envanteri yenilemek için hazırlık içinde olduklarını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, 12 grup amirliği, 7 müfreze olmak üzere 19 istasyonla 24 saat hizmet veren Büyükşehir İtfaiyesi'nin, 2024 yılının ilk 8 ayında 6 bin 149 vakaya müdahale ettiği, 2 binden fazla kişinin alevlerin arasından kurtarıldığı ve binlerce kişiye yangına müdahale ile kurtarma eğitimleri verdiği kaydedildi.

SUBÜ'den Özbekistan'ın 12 üniversitesiyle iş birliği protokolü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 3. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu'nda Özbekistan'ın 12 üniversitesi ile araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim ve sosyal kültürel alanlarda karşılıklı fayda üretimini içeren iş birliği protokolleri imzaladı.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki törende SUBÜ Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın protokolleri imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Özbekistan'ın 12 üniversitesi ve SUBÜ arasında imzalanan protokollerle, üniversitelerin ortaklığında projeler, eğitimler, çalıştaylar, sempozyumlar, paneller düzenlenmesi, karşılıklı akademik ve idari personel ile öğrenci değişiminin sağlanması, AR-GE, tasarım, üretim-ürün geliştirme ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi amaçlandığı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıbıyık, gönül bağının bulunduğu, ortak geçmişe ve kültüre sahip olunan coğrafyalarla yeni işbirlikleri yapmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Türk dünyası özellikle siyasi alanda atılan adımlarla birlikteliğini güçlendiriyor. Biz de imzaladığımız protokoller ve birlikte iş yürütme çabalarımızla buna katkı sunmaya gayret ediyoruz. Özbekistan gerek nüfusu gerekse sahip olduğu imkanlarla Orta Asya'da öne çıkan ve gelecekte bölge içinde önem kazanacak bir ülke. Güçlü üniversite altyapısı ve insan kaynağı da bunun bir göstergesi. Bu anlamda imzaladığımız iş birliği protokollerinin gelecekte atılacak önemli adımların önünü açacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversiteye yerleşen öğrencilere bakanlıktan hediye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında, Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden destek alarak yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencilere hediye verildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Müdürü Zekeriya Selamet'in, Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın üniversitede kullanacakları ihtiyaç malzemelerinden oluşan valiz konseptindeki hediyesini, makamında misafir ettiği gençlere takdim ettiği kaydedildi.