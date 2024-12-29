Alevilere Yönelik Saldırılara Tepki - Son Dakika
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Alevilere Yönelik Saldırılara Tepki

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevilere yönelik sosyal medya saldırılarına karşı savcıları göreve çağırdı.

29.12.2024 21:40
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(ANKARA) - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), sosyal medya üzerinden Alevilere dönük katliam açıklamaları yapıldığını belirterek yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada "Siyasal Alevi" söylemi üzerinden Alevilere karşı gerçekleştirilen saldırılar sebebiyle Cumhuriyet Savcıları göreve çağrıldı.

Sosyal medya üzerinden Alevilere yönelik katliam ve saldırı açıklamaları üzerine Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yazılı açıklama yayımladı. Dernekten yapılan açıklamada "Siyasal Alevi" söylemi üzerinden Alevilere dönük sosyal medya üzerinden yapılan saldırı, katliam çağrılarına karşı tüm kamuoyunu ses vermeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

" Suriye'de yıllardır kafa kesen, her türlü caniliği işleyen HTŞ ve cihatçıların iktidara gelmesine sevinenlerin, Suriye'de ki Alevi katliamına karşı ses çıkaranlara karşı ortaya attığı "Siyasal Alevi" söylemi üzerinden Alevilere dönük sosyal medya üzerinden yapılan saldırı, katliam çağrılarına karşı tüm kamuoyunu ses vermeye çağırıyoruz. Gerçeği ters yüz eden bir kavram ile karşı karşıyayız, çünkü; Siyasal İslam diye bilinen akım dinin yani İslam'ın siyasete alet edilmesi üzerinden ortaya çıkmışken, "Siyasal Alevi" kavramını kullananların içeriği tamamen Alevilerin siyasetle kurduğu ilişkiden ibarettir. Aleviliği siyasete alet etmek kimsenin haddi değildir ve Alevi inancı üzerinden de kimse siyaset yapmamaktadır. Aleviler; eşit yurttaşlık, laiklik, zorunlu din dersi karşıtlığı, savaş karşıtlığı üzerinden yaptığı çağrılar, siyasidir. İnsan hakları ve evrensel ilkeler temelinde kişi hak ve hürriyetine dair verilen mücadeledir.

"Aleviler üzerinden Cumhuriyetin ilkelerine saldırmaya çalıştığınızı biliyoruz"

Yavuz'un resimleriyle, imam Gazalinin batıniler için yazdıkları ve Ebu Suud'dan paylaşımlar yapmak aslından sizlerin zihniyetini ortaya koymak için yeterlidir. Sizin gibi inanmayan ve yaşamayanların öldürülmesi, kadınlarının köle olarak alınması, mallarına el konulması sizler için meşru ve olması gereken, bunu Irak ve Suriye de IŞİD, El Kaide bağlantılı guruplardan deneyimlediniz. Aslında Aleviler üzerinden Cumhuriyetin ilkelerine saldırmaya, laikliğin kalmış olan biçimini de ortadan kaldırmaya çalıştığınızı biliyoruz, çünkü düşündüklerinizi ve inandıklarınızı yapacağınız bir ülke ancak laikliğin tamamen olmadığı bir ülke olabilir. Buradan bir kez daha sosyal medya üzerinden Alevilere kin kusan, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ve açıkça katliam çağrıları yapanlara karşı Alevileri birlik olmaya davet ederken, bu cumhuriyetin savunucusu olmaya yemin etmiş Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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