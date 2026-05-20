Ali Babacan Çin’deki kritik zirvede! Türkiye’den tek davetli isim oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dünyanın yeni ekonomik düzeninin tartışıldığı uluslararası finans zirvesine katılmak üzere Çin’e gitti. Babacan’ın, Türkiye’den davet edilen tek konuşmacı olduğu belirtildi.

ÇİN’İN EN SAYGIN ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİNDE KONUŞACAK

Son dönemde iç siyasi tartışmaların odağında yer alan Ali Babacan, Çin’in en prestijli üniversitelerinden biri olarak gösterilen Tsinghua University bünyesindeki PBC School of Finance tarafından düzenlenen “2026 Tsinghua PBCSF Küresel Finans Forumu”nda konuşmacı olarak yer alacak. Babacan’ın zirvede Türkiye’den tek davetli isim olduğu ifade edildi.

TRUMP ZİYARETİNİN ARDINDAN KRİTİK ZİRVE

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyaretinin ardından dünya ekonomisinin geleceğinin masaya yatırıldığı bir başka önemli zirveye ev sahipliği yapıyor. Küresel finans sisteminin geleceği, doların küresel hakimiyeti, ABD-Çin rekabeti, yapay zekâ ekonomisi, çok kutuplu dünya düzeni ve jeopolitik dönüşümler gibi başlıkların ele alınacağı zirveye çok sayıda uluslararası isim katılıyor.

NOBEL ÖDÜLLÜ EKONOMİSTLER DE KATILIYOR

Foruma;

Nobel ödüllü ekonomistler

Merkez bankası başkanları

Uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri

Akademisyenler

Politika yapıcı isimler katılım sağlıyor.

Ali Babacan’ın da zirvede ekonomik dönüşüm ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

SON 2 YILDA 9 ÜLKEYE DAVET EDİLDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2024 yılında da Çin’de düzenlenen uluslararası bir toplantıya konuşmacı olarak davet edilmişti.

Babacan son iki yılda;