DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dünyanın yeni ekonomik düzeninin tartışıldığı uluslararası finans zirvesine katılmak üzere Çin’e gitti. Babacan’ın, Türkiye’den davet edilen tek konuşmacı olduğu belirtildi.
Son dönemde iç siyasi tartışmaların odağında yer alan Ali Babacan, Çin’in en prestijli üniversitelerinden biri olarak gösterilen Tsinghua University bünyesindeki PBC School of Finance tarafından düzenlenen “2026 Tsinghua PBCSF Küresel Finans Forumu”nda konuşmacı olarak yer alacak. Babacan’ın zirvede Türkiye’den tek davetli isim olduğu ifade edildi.
Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyaretinin ardından dünya ekonomisinin geleceğinin masaya yatırıldığı bir başka önemli zirveye ev sahipliği yapıyor. Küresel finans sisteminin geleceği, doların küresel hakimiyeti, ABD-Çin rekabeti, yapay zekâ ekonomisi, çok kutuplu dünya düzeni ve jeopolitik dönüşümler gibi başlıkların ele alınacağı zirveye çok sayıda uluslararası isim katılıyor.
Foruma;
Ali Babacan’ın da zirvede ekonomik dönüşüm ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2024 yılında da Çin’de düzenlenen uluslararası bir toplantıya konuşmacı olarak davet edilmişti.
Babacan son iki yılda;
Son Dakika › Güncel › Ali Babacan Çin’deki kritik zirvede! Türkiye’den tek davetli isim oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?