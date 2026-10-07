Ali Babacan\'dan şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.