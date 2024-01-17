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Ali Babacan, İzmir'de yurttaşlarla zamları konuştu - Son Dakika
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Ali Babacan, İzmir'de yurttaşlarla zamları konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de bir kahvehanede yurttaşlarla sohbet ederken, bir yurttaşın zamlardan şikayet etmesi üzerine enflasyon ve emekli maaşlarına gelen zamlar konuşuldu.

17.01.2024 - 19:39,
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de bir kahvehanede yurttaşlarla sohbet etti. Babacan'a bir yurttaş, "Ben dün tüp gaz saati taktırdım. 2024'de girdik diye 1240 lira yatıracağım yerde üç gün için 2 bin lira yatırdım. Yüzde 64 zam koymuş, bak. TÜİK'in o açıkladığı zam, yüzde 64. Enflasyona göre yani. Yazık değil mi? Sen bana 37 ver, 64 benden geri al. Vallahi 20 gün açız. 1 ay yetiremiyoruz aldığımız maaşla. Ben yetiremiyorum" diyerek zamlardan şikayet etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'in ilçelerindeki seçim koordinasyon merkezlerinin açılışına katılmak ve DEVA Partisi'nin belediye başkan adaylarıyla bir araya gelmek için bugün İzmir'deydi. Bir kahvehanede yurttaşlarla bir araya gelen Babacan'a yurttaşlar, zamlardan dert yandı.

Babacan, yurttaşlarla aralarında geçen diyaloğu X hesabından paylaştı. Yayınladığı videoda Babacan, "Gerçek enflasyon yüzde 100, devletin açıkladığı yüzde 50. Emeklilere diyelim ki yüzde 50 zam veriyorsa ne oluyor? Fiyat 100 liradan 200 liraya çıkıyor, maaş 100'den 150'ye çıkıyor. Aradaki 50 lira kadar herkes zarar ediyor" dedi.

Emekli maaşlarına gelen zammın enflasyon karşısında erimesine tepki gösteren yurttaş da "Ben dün tüp gaz saati taktırdım. 2024'de girdik diye 1240 lira yatıracağım yerde üç gün için 2 bin lira yatırdım. Yüzde 64 zam koymuş, bak. TÜİK'in o açıkladığı zam, yüzde 64. Enflasyona göre yani. Yazık değil mi? Sen bana 37 ver, 64 benden geri al. Vallahi 20 gün açız. 1 ay yetiremiyoruz aldığımız maaşla. Ben yetiremiyorum" diye konuştu.

Ali Babacan, İzmir\'de yurttaşlarla zamları konuştu
Kaynak: ANKA
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