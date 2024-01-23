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Ali Babacan: Seçimden sonra 7 ayda 7 kez faiz artırdılar - Son Dakika
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Ali Babacan: Seçimden sonra 7 ayda 7 kez faiz artırdılar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikasını eleştirerek, seçimden önce verilen sözlerin tutulmadığını belirtti. Babacan, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bu hafta toplanacağını ve muhtemelen 8'inci ayda 8'inci faiz artışının gerçekleşeceğini söyledi. Ayrıca, yerel seçimlerin hükümete bir uyarı niteliği taşıdığını ve sarı kart gösterme seçimi olduğunu ifade etti.

23.01.2024 - 13:32,
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Seçimden sonra 7 ayda 7 kez faiz artırdılar. Bu hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Muhtemelen 8'inci ayda 8'inci artışı göreceğiz dedi.

Ali Babacan, Konya'daki seçim çalışmalarının ikinci gününde kent merkezinde bir otelde basın toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtan Babacan, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçim öncesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu tarafından politika faizinin düşürüldüğünü belirten Babacan, Mayıs 2023'te yapılan seçimlere giderken Sayın Erdoğan, 'Faiz indi, daha da inecek. Bu ülkenin başında olduğum sürece faiz artmaz, iner, daha da inecek' demedi mi Hatta seçime giderken faizi, Merkez Bankası'na küçük küçük indirterek yüzde 8,5'lik faizle ülkeyi seçime sokmadılar mı Peki, ne oldu Seçimden sonra 7 ayda 7 kez faiz artırdılar. Bu hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Muhtemelen 8'inci ayda 8'inci artışı göreceğiz. Peki, şimdi soruyorum, Konya'nın güzel insanlarına soruyorum. Seçimden önce 'Faiz inecek' deyip, yüzde 8,5'e indirip, seçimden sonra 7 ayda 7 kez faiz artırıp, yüzde 42,5 'e çıkartmak halkı aldatmak değil mi Seçimden önce çiftçimizin kullandığı mazotu 20 lira gösterip, seçimden sonra 40 liraya çıkarmak; halkı aldatmak değil mi Seçimlerden önce dolar kurunu 18 lira gösterip, seçimden sonra 30 liraya çıkartmak; halkı aldatmak değil mi Mayıs 2023 seçimlerini Erdoğan, kazandı. Yüzde 52'ye 48 kazandı ama helalinden kazanmadı. Ticarette de siyasette de helal kazanca çok önem veririz dedi.

SARI KART GÖSTERDİLER

Babacan, tanıttığı belediye başkan adayları ile ceplerinden sarı kart çıkartıp, Yerel seçimlerde, belediye başkanlarımızın seçilmesi önemli. Ama bu seçimler, merkezi hükümete bir uyarı niteliği taşıyor. Eğer hükümetten memnun değilseniz, iktidarı uyarmak istiyorsanız, 'Arkadaş, yanlış yoldasın. Yanlış yapıyorsun, kendine gel, aklını başına al' demek istiyorsanız; bu yerel seçimler aynı zamanda hükümete bir sarı kart gösterme seçimidir diye konuştu. (DHA)

Ali Babacan: Seçimden sonra 7 ayda 7 kez faiz artırdılar
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ali Babacan: Seçimden sonra 7 ayda 7 kez faiz artırdılar - Son Dakika
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