Ali Dinçer 1'inci Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri, 18-19 Nisan'da Ankara'da Yapılacak

(ANKARA) - Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Dinçer anısına, Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM), Friedrich Ebert Stiftung ve Etimesgut Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek "1'inci Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri", 18-19 Nisan'da Etimesgut Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Dinçer anısına yapılacak program, 18 Nisan Cumartesi günü 10.00'da açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Açılış konuşmalarını SDD Genel Başkanı Sami Doğan, Friedrich Ebert Stiftung (FES) Türkiye Temsilcisi Pınar Ecevitoğlu, SODEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yapacak.

"80 Sonrasına Bakış" oturumu gerçekleştirilecek

Programın ilk gününde, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, "Değişen Dünyada Sosyal Demokrat Belediyeciliğin Deneyim Birikim ve Pratiğini Yeniden Okumak" başlıklı, ardından eski ASKİ Genel Müdürü Levent Tosun, "Yerel Yönetimlerde Devrim Yapanların Öyküsü" başlıklı sunum yapacak.

Doç. Dr. Ulaş Bayraktar'ın, "Bir Deneysel Ütopya olarak Ali Dinçer Belediyeciliği" başlıklı sunumuyla devam edecek etkinlikte, eski ABB Genel Sekreter Yardımcısı Kadri Atabaş, "Tek Merkezli Yönetim Anlayışının Kırılma Süreci 73-80 Sosyal Demokrat Yerel Yönetiminde Ankara Deneyimi", Prof. Dr. Nuray Keskin ise "Hak Temelli Yerel Politika Tasarımı İçin Tarihsel Kaynaklar" başlıklı sunumlarını aktaracak.

"80 Sonrasına Bakış" oturumunda ise eski ABB Başkanlık Bürosu kurucusu ve yöneticisi Yüksel Türkili, "1980 Sonrası Yerel Yönetimlerde Anılar, Deneyimler ve Gözlemler", Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu "1980'den Günümüze Neoliberal elediyeciliğin Yükselişi ve Çöküşü" konularını anlatacak. Günün son sunumunu da Prof. Dr. Hatice Kurtuluş "Yeniden toplumcu bir yerel politika için egemen paradigmayı sorgulamak" başlıklı sunumuyla yapacak."

Deneyimler aktarılacak

19 Nisan Pazar günü, program Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin'in "Bütünsel planlamanın dört boyutu: Mekan, kalkınma, toplum ve kurum" başlıklı sunumuyla başlayacak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "Katılımcı stratejik plan" konusu üzerinde konuşacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutukluluğu sebebiyle yerine CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Sürdürülebilir imar ve planlama" başlıklı sunumu gerçekleştirecek. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, "Seçilenler ve atananlar ekseninde katılımcı bütçe planlaması" konusunda sunum yapacak.

Uygulama oturumlarında ise Prof. Dr. Muhittin Acar, "Politikadan Pratiğe alandan gözlemler", Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce "Katılımcı Bütçe Uygulamaları", Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu "Kent İçi Ulaşım ve Kültür Sanat Uygulamaları, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da "Yerel Eşitlik Politikaları ve Uygulamaları" başlıklı sunumlar gerçekleştirecek.

"Dayanışma" teması ele alınacak

Programın son bölümünde, "dayanışma" teması ele alınacak. Doç. Dr. Esra Kaya Erdoğan, "Dayanışma yerelden mi başlar?" başlığı hakkında konuşacak.

ABB Başkanı Mansur Yavaş "Belediyecilik ve Dayanışma", Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş "Emekli, genç, anne destekleri", Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı "Halkın elinden tutan belediyecilik" sunumlarını gerçekleştirecek. Program Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın "Yerel yönetimlerde karşılıklı dayanışma ağı: Hopa deneyimi" sunumuyla sona erecek.