Ali Kuşçu Sempozyumu ve Sergisi İstanbul'da - Son Dakika
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Ali Kuşçu Sempozyumu ve Sergisi İstanbul'da

Ali Kuşçu'nun vefatının 550. yılı dolayısıyla 18-20 Kasım'da İstanbul'da etkinlikler düzenleniyor.

17.11.2024 14:18
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"Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu ve Sergisi", 18-20 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü tarafından, vefatının 550. yılı münasebetiyle UNESCO tarafından "Ali Kuşçu Yılı" ilan edilen 2024 yılının kasım ve aralık aylarında çeşitli bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Uluslararası sempozyum, sergi, konferans, atölye çalışması gibi akademik ve kültürel etkinlikler, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Fatih Belediyesinin de aralarında bulunduğu kurumların işbirliği ve katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Yazma eserler sergisi Rami Kütüphanesinde açılacak

"Semerkant'tan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi" başlıklı yazma eser sergisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü ile TYEK Başkanlığı'nın işbirliği ve TÜBA'nın katkılarıyla 18 Kasım'da Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açılacak.

Sergide, Ali Kuşçu'ya ve entelektüel çevresine ait 50 civarında yazma eserlerin orijinal nüshaları ile dönemin astronomi aletleri yer alacak.

Sempozyumda Ali Kuşçu'nun bilimsel mirası ele alınacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü ile TÜBA'nın işbirliği, İTÜ, TYEK ve Fatih Belediyesinin katkılarıyla organize edilen sempozyum ise 19-20 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Türkiye, Almanya, İran, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden 30 civarında akademisyenin katılımıyla düzenlenen sempozyumda, Ali Kuşçu'nun bilimsel ve entelektüel mirası farklı yönleriyle ele alınacak.

Ali Kuşçu ve eserlerini bugünün akademik dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan sempozyumun açılışı, 19 Kasım saat 10.00'da İTÜ Maçka Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu A104 numaralı amfide yapılacak.

Ali Kuşçu kimdir?

Matematik, astronomi, mantık, kelam, tefsir ve dil bilimleri başta olmak üzere çeşitli ilimlere katkılarıyla öne çıkan Ali Kuşçu, Timurlu hükümdarı Uluğ Bey'in himayesinde Semerkant'ta yetişti.

Se­merkant Matematik-Astronomi Okulu'nun baş aktörlerinden biri haline gelen Ali Kuşçu, matematik bilimlere ilişkin telifleriyle döneminde temel başvuru kaynakları ortaya koydu.

Dini ilimlerdeki eğitim ve entelektüel tartışmalara da katkılarda bulunan ilim adamı, Fatih Sultan Mehmet'in özel daveti üzerine ailesi ve öğrencileriyle İstanbul'a geldi. Bu davet ile hem Semerkant Okulu'nun küreselleşmesini sağladı hem de kendi eserlerinin farklı dillere çevrilerek, geniş bir coğrafyada yankı bulmasına ne­den oldu.

Bu durum astronom ve matematikçi Ali Kuşçu'yu bilginin dolaşımı ve farklı kültürler arasındaki etkileşimin konusu olması bakımından da müstesna bir yere yerleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ali Kuşçu Sempozyumu ve Sergisi İstanbul'da - Son Dakika

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