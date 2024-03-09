CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: 'Erdoğan emekliye zam yapmıyor, acı çektirmekten zevk alıyor'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yerel seçim çalışmaları kapsamında Mersin Silifke'de konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına zam yapılmayacağı açıklamasını eleştiren Başarır, "Bir mağrur var sarayda, yıllık gideri 5 milyar. Uçaklarını sat, yazlık sarayını sat, Beştepe'yi, korumalarını, makam arabalarını kıs, ver emekliye. Vermez! Acı çektirmekten zevk alıyor" dedi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Mersin'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,"Yenişehir, Mezitli, Tarsus bizde, bunun üzerine en az 5 ilçe daha alacağız ama kesin dille söyleyeyim, Silifke'yi kazanacağız" dedi. 2014-2019 yılları arasında belediye başkanı olan ama 2019'daki seçimleri kaybeden Mustafa Turgut'un yeniden aday gösterildiği Silifke'de anketlerin çok iyi gittiğini açıklayan Başarır, "5 yıllık ayrılık oldu ama bu beş yılda Silifke'nin başına gelmeyen kalmadı. Silifke'nin arazileri satıldı, yolsuzluklar oldu, üzülerek söylüyorum ki belediye başkanı tutuklandı, Silifke kötü yönetildi ama artık toparlanma zamanı. Anketler çok iyi. 5 yıllık özlem oylarımızı artırmış" diye konuştu.
"ERKEN SEÇİM İÇİN SANDIK GELECEK"
Kendisini dinlemeye gelenler arasındaki emeklileri işaret eden ve 2002'de emeklinin maaşıyla alabildiği her şeyin artık yarısını alabildiğini belirten Başarır, şunları söyledi:
"Sadece ekmeği fazla alıyorlar çünkü bu ülkeyi ekmeğe razı ettiler, muhtaç ettiler. Bir mağrur var sarayda. Diyor ki, emeklinin durumunu biliyorum, geçinemediğini, aç kaldığını kirasını ödeyemediğini biliyorum ama onlara zam yapsam hazinedeki para yetmiyor. Beyefendi! Sarayının yıllık gideri 5 milyar, uçaklarını sat, yazlık sarayını sat, Beştepe'yi, korumalarını, makam arabalarını kıs, ver emekliye. Vermez! Acı çektirmekten zevk alıyor! Bu seçimde kararımız şu olacak, ya kırmızı kartı göstereceğiz, erken seçim için sandık gelecek. ya da bu zalimler bizi ezmeye devam edecek."
"O BAYRAK ORAYA 100 YIL ÖNCE ASILDI"
Erdoğan'ın 'zam yaparım, ezerim işçiyi, çiftçinin tarlasını ekilemez hale getiririm, traktörleri icraya veririm bu halk bana yine oyunu verir' diye düşündüğünü söyleyen Başarır, "Peki, yalanı ne? Ezanlar susacak, bayraklar inecek. Recep Tayyip Erdoğan o bayrak oraya 100 yıl önce asıldı, sen istesen de inmez. Ezanlar susmasın, o bayraklar asılsın diye buranın yörükleri milli mücadelede savaş verdi. O bayrağı bayrak yapan bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Fransızları burada elinin tersiyle iten Silifke'nin Tarsus'un yörükleri" dedi.
Her seçimde, her fırsatta Erdoğan'ın kendilerine terör iftiraları attığını söyleyen Başarır, "Terörle mücadele edecek olan, terörü bitirecek olan, 1999'da terörist başını bu topraklara getirip yargıladığımız gibi yine biz olacağız. Onlara ise cezaevindeki terörist başının kardeşinin mektubunu TRT'de okutmak yakışır. Bakın dibimizde hep karşı çıktığımız nükleer santral var. Bu tek adama sormak istiyorum, İki askerimizi diri diri yakan İŞİD denilen alçak terör örgütünün katillerinden biri sahte kimlikle bu topraklarda o santralde çalışırken yakalandı. Ne diyorsun sen!" dedi.
"BİZİM ADAYLARIMIZ NAMUSLU, SİLİFKEMİZ DEĞERLİ"
Silifke'nin tarihi, konumu ve değeriyle hak ettiğini almasını istediklerini belirten Başarır, şunları kaydetti:
"İşte bizim adayımız Mustafa Turgut. Halkın, bu toprakların doktoru. 2019'da seçimi kaybetti, Bodrum'da tatil mi yaptı, yatlarla mı gezdi, villalarda mı oturdu, döndü mesleğine maaşını aldı, çorbasını içti. Melih Gökçek'e bakalım mı, o da bıraktı; villalarda yaşıyor. Televizyon kanalları var, spor kulüpleri var, milyonlarca doları, lirası var. ya bizim farkımız bu; biz namusluyuz namuslu. İki yere hesap veririz; hakka ve halka. O yüzden hepimiz adaylarımıza sahip çıkacağız. Silifke'nin önemli çözülecek sorunları var, ne gerekiyorsa yapılacak. Gerekirse İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri de dahil Silifke'yi tarihi, konumu, değeri itibariyle hak ettiği yere getireceğiz hep beraber. Bizim kalbimiz, canımız, kanımız kadar değerli burası."
"AYRIŞMA DEĞİL, BİRLİK ZAMANI"
Başarır, CHP'li belediyelerin sadece oy verene değil, herkese hizmet vereceğinin altını çizdi ve şöyle devam etti:
"Silifke'de bize oy verecekler var, vermeyecekler var. Onlara selamlarımı iletin gördüğünüz zaman. Adayımız Mustafa Turgut, 31 Mart'ta saat 17'de sandık kapandıktan sonra Belediye Başkanı olacak. Silifke'de bize oy veren de, vermeyen de tüm halka kapılarını açarak hizmet verecek. Ben çocuklar okula gelirken çantaları dolu mu değil mi, sabah uyandığında sütünü içip kahvaltı yapıyor mu, ona bakarım. Ama biri açsa hiç fark etmez, belediyemizle biz o çocuğun yanındayız. Artık ayrışma zamanı değil, kavga zamanı değil, nefret etme zamanı değil, iftira zamanı, yalan zamanı, talan zamanı değil. Şimdi birlik zamanı. Bu memleket bizim, bu davet bizim. Kirli dil kullanıp bu ülkeyi bölüp ayrıştırmaya çalışanlar, 31 Mart'ta sandığa gömülecekler."
Son Dakika › Güncel › CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: 'Erdoğan emekliye zam yapmıyor, acı çektirmekten zevk alıyor' - Son Dakika
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