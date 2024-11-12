Ali Mahir Başarır: "Erdoğan, Saraya Ötv'siz 395 Milyonluk Araç Almış. Ötv Uygulansa 1 Milyar. İsraf Yapan Kim?"

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Çok tartışılmıştı! Bu pozisyonlarda hakemler ne konuştuğu belli oldu

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı'na araç alımıyla ilgili "Beyefendi, saraya 395 milyon'luk araç almış ve bunları ÖTV'siz almış. ÖTV uygulanırsa 1 milyar. 86 milyon yurttaşımıza soruyorum: İsraf yapan kim? Yazık değil mi bu paraya? Emeklinin, işçinin, çiftçinin hali ortadayken bu uçakları, yeni arabaları ne yapacaksın Erdoğan" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı'na ÖTV'siz 395 milyon liralık araç alındığını iddia etti. Başarır, şu açıklamayı yaptı:

"İsraf yapan kim"

"Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan israftan bahsetti. Belediyelerimizi suçladı. Oysa israf yapan bir kişi ve bir kurum var: Saray. Geçen hafta bütçede 2023 kesin hesabında yaklaşık 150 milyon dolarlık ek bir harcama ortaya çıktı. Erdoğan yine uçak almıştı. Bu hafta ne ortaya çıktı? Beyefendi, saraya 395 milyon'luk araç almış ve bunları ÖTV'siz almış. ÖTV uygulanırsa 1 milyar. 86 milyon yurttaşımıza soruyorum: İsraf yapan kim? Yazık değil mi bu paraya? Emeklinin, işçinin, çiftçinin hali ortadayken bu uçakları, yeni arabaları ne yapacaksın Erdoğan?"