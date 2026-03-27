Ali Şükrü Bey Anıldı

27.03.2026 14:26
Ali Şükrü Bey'in vefatının 103. yıl dönümünde sempozyum düzenlendi.

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk dönem Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey'in vefatının 103. yıl dönümünde "Kaleminden Vatanına, Hayatı, Mücadelesi ve Mirasıyla Ali Şükrü Bey" konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, 1884'te Beşikdüzü ilçesinde doğan Ali Şükrü Bey'in, Osmanlı donanmasının modernleşmesi konusunda güzel çalışmalar yaptığını söyledi.

Kanca, yapılan araştırmalarda Ali Şükrü Bey'in 103 yıl önce bugün Ankara'nın bir köyünde cenazesinin bulunduğunu ifade etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise Ali Şükrü Bey'i anlamak ve anlatmak için düzenlenen sempozyumun gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Trabzon'umuzun ve ülkemizin bu vatan evladına büyük bir hassasiyetle sahip çıktığını müşahede etmekteyiz. Bu sevindirici ve gurur verici bir tablodur." dedi.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da Ali Şükrü Bey'in denizci ve asker kimliğinin yanı sıra misyon sahibi, dava insanı, fikri ve entelektüel yönleri güçlü bir siyasetçi olduğunu belirtti.

"Bütün güzellikleri dünyanın egemen güçlerine rağmen elde ettik"

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah ise dünyanın kötülüğün pençesi altında olduğunu ve bunun uzun yıllardır devam ettiğini ifade etti.

Cerrah, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından dünyada huzurun ve dengenin kalmadığını belirterek, "Biz bu topraklarda Büyük Selçuklu, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti birbirinin devamı ve tamamlayıcısı olan aynı ülkünün, aynı ideallerin, aynı hedeflerin taşıyıcısı olan milletin devletleri olarak bütün bu yapıları gördük ve görürüz. Elbette ki tarih içerisinde uzun süren yolculuklarda aziz hatıralar güzel işler ve hatıralar olduğu gibi acı hatıralar ile gözyaşları da vardır." dedi.

Daha güzel ve barış içinde bir toplum inşa edilmesi gerektiğini aktaran Cerrah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim bu vatanın her bir milimetrekaresini hikmetle, adaletle, basiretle ve dirayetle yoğurmamız ve konuşmamız gerekiyor. Dünya bu imkanı bize vermek istemiyor, bunu da biliyoruz. Ama biz bu 1000 yıllık tarih içerisinde elde etmiş olduğumuz bütün güzellikleri dünyanın egemen güçlerine rağmen elde ettik. Bu konuların Trabzon'da ilmi, akademik ve aktivist bir zihniyetle tartışılıyor ve konuşuluyor olması benim açımdan çok kıymetli, çok değerli çünkü algıya baktığımızda Trabzon sadece bir futbol şehri görünüyor. Trabzon'da elbette ki futbol sevilir, ilgi görür, eyvallah problem yok ama Trabzon bir mücadele şehri."

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın başkanlığındaki sempozyumda, Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan, "Bir Mücadele Adamı Olarak Ali Şükrü Bey" konulu sunum yaptı.

Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerin de katıldığı sempozyum, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Ali Şükrü Bey Anıldı - Son Dakika
