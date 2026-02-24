Ali Tutal, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Ali Tutal, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ali Tutal, Son Yolculuğuna Uğurlandı
24.02.2026 15:30
76 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ali Tutal, anma töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, - Geçirdiği beyin kanaması sonrası bir aydır tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ali Tutal, Atlas Sineması'nda düzenlenen anma töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tutal, kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk sinemasına 1976 yılında yer aldığı 'İzin' isimli film ile adım atan Ali Tutal, 27 Ocak'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. 22 Şubat'ta yaşamını yitiren Tutal için ilk tören Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Törene Halil Ergün, Nur Sürer, Gani Şavata, yönetmen ve yapımcı Ömer Uğur'un yanı sıra oyuncunun aile yakınları, arkadaşları ve çok sayıda sinemasever katıldı. Anma töreninin ardından Tutal için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene ise sanatçı Nuri Alço, Berhan Şimşek, eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ile ailesi ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ali Tutal, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Kariyeri boyunca çok sayıda film ve dizide rol alan Tutal; 'Geniş Aile', 'Güneşi Gördüm', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' ve 'Hükümet Kadın' gibi yapımlarla tanınıyordu.

'NE KADAR DEĞERLİ BİR OYUNCU OLDUĞUNU DA BİR KERE DAHA FARK ETTİM BURADA'

Anma töreninde bir konuşma yapan oyuncu Halil Ergün, "Çok kişi kaybettik sinemamızda, sanatsal çalışmalarımızla. Beraber sinema çalışmalarına adım attık. O günden sonra sessiz bir kahraman olarak devam ettirdi. Emekçi bir adamdı gerçekten, kardeşimdi. Işıklar içinde yatsın. Şu filmleri seyrederken bunu da bu arada söylemek istiyorum. Yeşilçam'ı kaybettik biliyorsunuz. Başka bir şeyler oluyor sinema kültürü başka yaklaşımlar üstünde var olmaya çalışıyor. Şimdi şu filmlerdeki çalışanları, sahneleri, filmlerin parçalarını gördüğümde çok önemli işler yapmış Yeşilçam meselesini. Israrla iddia ediyorum ben bunu iyice keşfettim. Başka bir şey bir cumhuriyetle beraber içinde yanlışı, doğrusu, eksisi olan çalışmalardır ama çok önemlidir. Halil, sessiz kahraman olarak bunların içinde çalıştı gördünüz işte. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu da bir kere daha fark ettim burada. Emeğin çalışanıydı. Onu bir kere söylemek istiyorum. Halkın insanıydı. Onu da söylemek istiyorum. Dost bir arkadaşımdı. Işıklar içinde yatsın. İyilikler diliyorum ne söyleyebilirim? Benim kuşağım artık böyle kayıplarla yaşamaya devam ediyor" diye konuştu.

'HERKESİN ALİ BABASI'YDI, BİZİM ALİ ABİMİZDİ'

Yönetmen ve yapımcı Ömer Uğur, "Yeşilçam'ın zor zamanlarında herkes değişik işler yapmak zorunda kaldığında bir de bir kebapçı işletti. Oradaki bütün sefillerin, bütün gece köprü altında yatanların akşamın bir vaktinden sonra uğrayıp karınlarını doyururdu orda. Onların hepsinin Ali babasıydı, bizim Ali abimizdi. Artık ne söylesek boş. Çok üzgünüm. Bir de o kadar canlıydı ki, o kadar samimiydi ki o kadar sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Ama dediğim gibi; gelen gidiyor, konan göçüyor. Ali abi rahat uyu. Seni çok seviyoruz, gerçekten çok seviyoruz" dedi.

'ONU ANILARIMIZDA YAŞATACAĞIZ'

Mustafa Kulu, "Gerçekten güzel anılarımız vardı kendisiyle. Birdenbire böyle bir olayla karşılaşmış olmamız hepimizi çok üzdü. Hep beraber okul arkadaşlarımızla birlikte kendisini uğurlamaya geldik. Kendisine rahmet diliyorum, ışıklar yoldaşı olsun. Onu anılarımızda yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ YÜREKLİ BİR İNSANI KAYBETTİK'

Oyuncu Nur Sürer, "Ali'yle çok çalıştım, hatta ilk filmim benim ilk çalıştığım 'Bereketli Topraklar Üzerinde'den başlayan bir dostluk hikayemiz var. Son birkaç yıldır hiç rastlaşamamıştık. Rahatsızlandığını duydum, ulaşamadım da bir biçimde. Gerçekten tanıdığım en komik, sürekli iyilik peşinde olan, asla darılmayacağınız kimlikte biriydi Ali. Az önce ailesini gördüm. Biz aileleri hiç tanımayız çünkü kendi içimizde bir aile oluşturmuşuzdur hep. Sadece cenazelerde görüyorum. Çok üzüldüm, az önce arkadaşıma da söyledim. Biz Ali'yi biliriz. Çok güzel günlerimiz olmuştu. Gerçekten çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Çok iyi yürekli bir insanı kaybettik. Işıklar içinde uyusun diyorum" dedi.

'KİMSEYİ İNCİTMEDEN VE KENDİNDEN DE VAZGEÇMEDEN YAŞADI'

Ali Tutal'ın kızı Duçem Tutal, "Babam hayatı boyunca doğru bildiğini savunan bir insandı ve herkesin dediği gibi kimseyi incitmeden ve kendinden de vazgeçmeden yaşadı. Duruşuyla, emeğiyle ve vicdanıyla herkese örnek olmuş anladığım kadarıyla. Evde işte babamızdı, babamdı; hayatta da insanların abisi, dostu, arkadaşı, kardeşi ve daha birçok şey olmuş. Çünkü işte dedikleri gibi herkesin; herkesi gerçekten dinleyen, sahiplenen çok barışçıl bir insandı. Benim adım Duçem; anlamı Fırat ve Dicle nehrinden geliyor, iki nehir. Bu ismi bana babam koydu. Bana aslında bu ismi sadece bir isim koymadı, bana mücadeleci olmayı öğretti, savaşçı olmayı öğretti, hiçbir zaman pes etmemeyi öğretti. Ben de söz veriyorum ki baba; bana yakıştırdığın gibi mücadeleci ve hiç pes etmeden ve her zaman iyi kalple devam edeceğim hayatıma. Seni çok seviyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Ali Tutal, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Tutal, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Ali Tutal, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
