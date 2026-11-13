Aliağa'da 19 işçinin öldüğü patlama sonrası oturma eylemi jandarmanın iknasıyla bitti

Aliağa'da 19 işçinin öldüğü patlama sonrası oturma eylemi jandarmanın iknasıyla bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Aliağa ilçesindeki patlama sonrası Aliağa-Menemen kara yolunu kapatarak oturma eylemi yapan grup, jandarmanın ikna etmesiyle olaysız dağıldı. Yol trafiğe açılırken 9 Kasım'daki patlamada 19 işçi hayatını kaybetmiş, 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yapılan oturma eylemi sonlandırıldı.
Alınan bilgiye göre, Aliağa- Menemen kara yolunda bir araya gelen grup, yolu trafiğe kapatarak bir süre oturma eylemi yaptı.
Jandarma ekiplerinin ikna ettiği grup olaysız dağıldı. Kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Olay
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmiş, 19 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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