Aliağa'da fabrika bahçesinde patlayan iş makinesi lastiği işçinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Aliağa'da fabrika bahçesinde patlayan iş makinesi lastiği işçinin ölümüne neden oldu

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir fabrikanın bahçesinde iş makinesinin lastiğine hava basıldığı sırada lastik patladı ve işçi yaralandı. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı; cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması nedeniyle yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çakmaklı Mahallesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde iş makinesinin lastiğine hava basılırken lastiğin patlaması sonucu Eyüp Eğinli yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan Eğinli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eğinli'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
GüncelAliağaİzmirSon Dakika

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