Özbekistan'ın ünlü şairi Alişir Nevai anısına yapılan heykel Ankara'da açıldı

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Özbekistan'ın ünlü şairi ve devlet adamı Alişir Nevai anısına yapılan heykelin açılışı başkent Ankara'da gerçekleştirildi.

Keçiören'deki Gümüşhane Ihlamur Vadisi'nde bulunan heykelin açılış törenine, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Çağdaş Sarıaslan, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ ve birçok davetli katıldı.

Heykelin yapımında ve açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Azamhocayev, "Bu projenin başlatılmasında Başkent Üniversitesi Alişir Nevai Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Abdurahman Güzel hocamızın girişimi ve bu girişimi her açıdan destekleyen bir önceki Belediye Başkanı Turgut Altınok kardeşimize değerli destekleri için teşekkürü bir borç biliyorum. Bu projeye desteklerin devamını getirip bugünkü açılışın organizasyonuna büyük katkı sağlayan değerli Dr. Mesut Özarslan Başkan'a da çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

Azamhocayev, ünlü şair ve devlet adamı Alişir Nevai'nin kendileri için çok değerli bir sima olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Azamhocayev, 2021'de Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında Alişir Nevai Uluslararası Ödülü'nün ihdas edildiğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda tıpkı Türkiye'deki Yunus Emre Enstitüsü gibi Özbekistan'da Alişir Nevai Enstitüsünün kurulması ve yurt dışında şubelerinin açılması planlanmaktadır." diye konuştu.

Dünyanın birçok noktasında Alişir Nevai heykellerinin dikildiğini söyleyen Azamhocayev, bu heykelin açılışının sadece Özbekler için değil, Türkiye'deki tüm kardeşleri, hatta bütün Türk dünyasının her bir neferi için büyük onur kaynağı olduğuna içten inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Alişir Nevai heykelinin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından verilen resepsiyonda, Özbekistan mutfağından yemekler ikram edildi, Özbekistan hakkında bilgilendirme yapıldı.