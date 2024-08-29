Özbekistan'ın ünlü şairi Alişir Nevai anısına yapılan heykel Ankara'da açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özbekistan'ın ünlü şairi Alişir Nevai anısına yapılan heykel Ankara'da açıldı

Özbekistan'ın ünlü şairi ve devlet adamı Alişir Nevai anısına yapılan heykelin açılışı başkent Ankara'da gerçekleştirildi. Açılış törenine Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve birçok davetli katıldı. Heykelin yapımında ve açılışında emeği geçenlere teşekkür edildi.

29.08.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan'ın ünlü şairi ve devlet adamı Alişir Nevai anısına yapılan heykelin açılışı başkent Ankara'da gerçekleştirildi.

Keçiören'deki Gümüşhane Ihlamur Vadisi'nde bulunan heykelin açılış törenine, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Çağdaş Sarıaslan, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ ve birçok davetli katıldı.

Heykelin yapımında ve açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Azamhocayev, "Bu projenin başlatılmasında Başkent Üniversitesi Alişir Nevai Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Abdurahman Güzel hocamızın girişimi ve bu girişimi her açıdan destekleyen bir önceki Belediye Başkanı Turgut Altınok kardeşimize değerli destekleri için teşekkürü bir borç biliyorum. Bu projeye desteklerin devamını getirip bugünkü açılışın organizasyonuna büyük katkı sağlayan değerli Dr. Mesut Özarslan Başkan'a da çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

Azamhocayev, ünlü şair ve devlet adamı Alişir Nevai'nin kendileri için çok değerli bir sima olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Azamhocayev, 2021'de Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında Alişir Nevai Uluslararası Ödülü'nün ihdas edildiğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda tıpkı Türkiye'deki Yunus Emre Enstitüsü gibi Özbekistan'da Alişir Nevai Enstitüsünün kurulması ve yurt dışında şubelerinin açılması planlanmaktadır." diye konuştu.

Dünyanın birçok noktasında Alişir Nevai heykellerinin dikildiğini söyleyen Azamhocayev, bu heykelin açılışının sadece Özbekler için değil, Türkiye'deki tüm kardeşleri, hatta bütün Türk dünyasının her bir neferi için büyük onur kaynağı olduğuna içten inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Alişir Nevai heykelinin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından verilen resepsiyonda, Özbekistan mutfağından yemekler ikram edildi, Özbekistan hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

Özbekistan, ankara, Sanat, Kültür, Diplomasi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'ın ünlü şairi Alişir Nevai anısına yapılan heykel Ankara'da açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 23:16:55. #1.12#
SON DAKİKA: Özbekistan'ın ünlü şairi Alişir Nevai anısına yapılan heykel Ankara'da açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement