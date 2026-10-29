Alisuvar Mammadov adlı gemi Kanlıca'da demirledi, Boğaz trafiği çift yönlü durdu - Son Dakika
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Alisuvar Mammadov adlı gemi Kanlıca'da demirledi, Boğaz trafiği çift yönlü durdu

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Alisuvar Mammadov adlı gemi Kanlıca\'da demirledi, Boğaz trafiği çift yönlü durdu
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Alisuvar Mammadov adlı gemi Kanlıca\'da demirledi, Boğaz trafiği çift yönlü durdu
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Saint Kitts ve Nevis bayraklı Alisuvar Mammadov adlı kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken makine arızası yapınca Kanlıca önlerinde demirledi. Arıza nedeniyle çift yönlü askıya alınan Boğaz trafiği, geminin geçişini tamamlamasıyla yeniden açılacak.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "Alisuvar Mammadov" adlı kargo gemisinin makine arızası nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'ndan geçerken makine arızası meydana gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı 139 metre uzunluğundaki "Alisuvar Mammadov" adlı kargo gemisi Kanlıca önlerinde demirledi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri sevk edildi.

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Ekiplerin müdahalesiyle arızası giderilen gemi, kurtarma römorkörlerinin kontrolünde seyrine devam ediyor.

Yaklaşık 3 saat gemi trafiğine kapatılan boğaz, kargo gemisinin geçişini tamamlamasıyla yeniden trafiğe açılacak.

Kaynak: AA
İstanbul BoğazıGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Alisuvar Mammadov adlı gemi Kanlıca'da demirledi, Boğaz trafiği çift yönlü durdu - Son Dakika
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