Aliyev: Türkiye-Azerbaycan İlişkisi Model Olmalıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki, komşu ülkeler tarafından incelenmesi ve örnek alınması gereken bir modeldir. Komşular da tıpkı Türkiye ile Azerbaycan gibi davranmalıdır." dedi.

Aliyev, 4. Şuşa Global Media Forumu'nun katılımcılarıyla bir araya gelerek bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik sorusunu yanıtlayan Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın dünyadaki tüm ülkeler arasında birbirine en yakın iki ülke olduğunu belirtti.

Aliyev, siyasi, ekonomik, enerji, bağlantısallık ve halklar arası ilişkiler alanlarındaki işbirliği düzeyine bakıldığında dünyada birbirine Türkiye ve Azerbaycan kadar yakın, birbirini bu kadar destekleyen ve birbirine bu kadar dost olan başka iki ülke olmadığını vurgulayarak, "Bu, halklarımız ve ülkelerimiz için büyük bir kazanımdır. Birlikte olduğumuzda çok daha güçlüyüz." diye konuştu.

Türkiye ile Azerbaycan arasında ilişkilerin bölgesel istikrar ve işbirliği açısından da önemli unsur olduğuna dikkati çeken Aliyev, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda güvenlik açısından da önemli bir faktördür. Çünkü burada, Şuşa'da, 5 yıl önce Türkiye Cumhurbaşkanı ile birlikte Şuşa Beyannamesi'ni imzaladık. Bu belge, ilişkilerimizi fiilen müttefiklik düzeyine yükseltti. Dolayısıyla biz yalnızca kardeş ve dost değiliz, aynı zamanda müttefikiz. İkimizden birinin başına talihsiz ya da kötü bir şey gelirse, diğeri sahip olduğu tüm imkanlarla, buna askeri kapasitesi de dahil olmak üzere, kardeşini savunmak için yanında olacaktır."

Aliyev, "Benzer kökenlere sahip olmak ya da aynı dil ailesinden gelmek her zaman böyle bir zemini oluşturmuyor. Tam tersine, zaman zaman neredeyse aynı dili konuşan halkların birbirleriyle savaştığını görüyoruz. Aynı dini paylaşan insanların birbirlerini öldürdüğüne de tanık oluyoruz. Bu nedenle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki, komşu ülkeler tarafından incelenmesi ve örnek alınması gereken bir modeldir. Komşular da tıpkı Türkiye ile Azerbaycan gibi davranmalıdır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ulaştırma konularına da değinen Aliyev, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle Azerbaycan üzerinden geçişlerin arttığını söyledi.

Aliyev, Azerbaycan'ın transit taşımacılıkta öneminin her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Artan yük hacmini karşılamaya hazırdık. Şimdi kapasitemizi daha da genişletiyoruz. Halihazırda Hazar'ın en büyük ticaret limanı olan ve 15 milyon ton kapasiteye sahip limanımızın kapasitesini 25 milyon tona çıkaracağız. Ayrıca Avrupa'dan gelen ve Avrupa'ya giden yükleri taşıyabilmek amacıyla tersanemizde 10 gemi inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.

Orta Asya ülkeleri ve Avrupa Komisyonu ile yakın ilişkilerinin ayrıca bu iki destinasyonun tam ortasında yer almalarının kendilerine büyük avantaj sağladığını söyleyen Aliyev, "Elbette Azerbaycan'ın her zaman işbirliğine, komşularımızın kaygılarını gidermeye ve onların da bizim kaygılarımızı gidermeye hazır olmasına dayanan politikası da bu avantajı güçlendiriyor." dedi.

"Barışın Teşvikinde Medyanın Misyonu: Gerçeğin Yeniden Tesis Edilmesi ve Güvenin Yeniden İnşası" başlıklı forumda 53 ülkeden yaklaşık 160 katılımcı yer alıyor.

30'dan fazla haber ajansı, 10 uluslararası kuruluş ve yaklaşık 60 medya kuruluşunun yer aldığı forum 2 gün sürecek.