Alkol Masasında Çocuk: Baba Gözaltında

İzmir'de 3 yaşındaki çocuğu ile alkol masasına oturduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşan baba gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada küçük yaştaki bir çocuğun alkol masasına oturtulduğu görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren kişinin, çocuğun babası B.K. (53) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi Karabağlar ilçesinde bir iş yerinde gözaltına aldı.

B.K'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.