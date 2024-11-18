Alkollü Araç Kullanımına Ceza, Skuter İle Koltuklu Seyahatine 3 Bin Lira Daha - Son Dakika
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Alkollü Araç Kullanımına Ceza, Skuter İle Koltuklu Seyahatine 3 Bin Lira Daha

Alkollü Araç Kullanımına Ceza, Skuter İle Koltuklu Seyahatine 3 Bin Lira Daha

Muğla'da alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alınan Oğuzhan Bostan, elektrikli skuterine monte ettiği koltukla dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden paylaştığı video sonrası, hız limitini aşmak ve yük taşımaktan 3 bin 12 lira ceza aldı.

18.11.2024 12:53  Güncelleme: 12:56
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MUĞLA'da, daha önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süreyle sürücü belgesine el konulan Oğuzhan Bostan'a (27), elektrikli skuter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk, yük taşımak ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesildi.

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Bostan'ın, 5 Mart'ta girdiği trafik denetiminde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu. Alternatif bir ulaşım aracı arayan Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir skuter satın aldı. Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, skuter üzerine bir ev koltuğu monte etti. Bostan, ev koltuklu skuter yolculuğunu esprili bir yaklaşımla çektiği videoyu 'Ehliyeti kaptırınca ben' ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki görüntülerin ardından Oğuzhan Bostan'a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesti.

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alkollü Araç Kullanımına Ceza, Skuter İle Koltuklu Seyahatine 3 Bin Lira Daha - Son Dakika

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