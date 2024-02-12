Alkollü sürücü 2 araca çarptı, arbedede tabanca çekti

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ZONGULDAK'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi (ALO 170) Bölge Koordinatörü İsmail A., alkollü olarak kullandığı otomobili ile 2 araca çarptı. Hasarlı kazanın ardından çıkan arbedede, diğer sürücülere tabanca çeken İsmail A., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Kozlu ilçe girişinde meydana geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Bölge Koordinatörü İsmail A. yönetimindeki 55 TH 061 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta polis memuru N.B.T.'ye ait 66 AAG 514 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 DB 080 plakalı cipe arkadan çarptı. Savrulan polis memurunun aracı refüje çarptı.

Hasarlı kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüşünce İsmail A., belindeki ruhsatlı tabancayı çekerek diğer sürücülere doğrulttu. Polis memuru N.B.T.?nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Arbede büyümeden sona ererken, İsmail A., Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. N.B.T. ile diğer araç sürücüsü, İsmail A.?dan şikayetçi oldu. İsmail A.?nın silahına el konulurken, yapılan muayenesinde ise 1,58 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İsmail A., adliyeye sevk edildi. (DHA)