Alkollü Sürücü Trafik Kazasında Genç Kızı Hayattan Kopardı

KAYSERİ'de alkollü sürücü Kadir Efe'nin kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) ölmeden önce yazdığı not ortaya çıktı. Mercan'ın notuna, "Sen bir makine değilsin. Dünyanın gürültüsüne sus, içindeki en güzel şarkının çaldığını duymak için. Daha fazlasını bekleme, bugününü güzelleştir. Sadece bir anlığına değil her gün biraz daha kendine yaşamayı hatırlat. Bu hayat senin, daha oturacağız" dediği görüldü.

Kaza, 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Mercan, otopsi işlemlerinin ardından önceki gün şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Mercan'ın üniversiteden arkadaşları da cenazeye beyaz önlükleriyle katıldı.

Alkollü otomobil sürücüsü Efe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir Efe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON NOTU ORTAYA ÇIKTI

Yaren Mercan'ın ölmeden önce yazdığı notunda, "Sen bir makine değilsin. Müziğe, bağ kurmaya, gün batımlarına, gülümseme de var hayatta. Ruhunu yorma. Hayat bir süreç ve gökyüzüne bak. Sadece koşuşturmak değil, yaşamak için buradasın. Hayat bir yapılacaklar listesi değil. Bir hediye, daha yavaş yürü, daha uzun sarıl, daha sesli gül, daha derin sev. Saat işliyor olabilir ama senin varlığın zamansız. Relax. Ne istiyorsan onu yapabilirsin. Ne fırtınalar atlattın sen. Çiseleyen yağmur mu şimdi rahatsız edecek? Gün batımlarında kaybol. Güneşin sen olduğunu bul. Dünyanın gürültüsüne sus, içindeki en güzel şarkının çaldığını duymak için. Daha fazlasını bekleme, bugününü güzelleştir. Sadece bir anlığına değil, her gün biraz daha kendine yaşamayı hatırlat. Bu hayat senin, daha oturacağız. Tanışacağın birçok mutluluk, adım, yol, söyleyecek, yazacak kelime" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mercan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, sanal medyasında yer alan paylaşımda, "Yaşadığı elim bir trafik kazası sonucu 22 yaşında ahirete irtihal eden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan kızımızın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Yaren kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.