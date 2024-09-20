Alkollü Sürücünün İki Ölümüne Sebep Olduğu Davada Tahliye Talebi Reddedildi - Son Dakika
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Alkollü Sürücünün İki Ölümüne Sebep Olduğu Davada Tahliye Talebi Reddedildi

Alkollü Sürücünün İki Ölümüne Sebep Olduğu Davada Tahliye Talebi Reddedildi

Ankara'da alkollü sürücü, matematik öğretmeni ve üniversite öğrencisinin ölmesine sebep oldu.

20.09.2024 15:54
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ANKARA'da alkollü kullandığı otomobille hız sınırını aşıp kaldırımda çarptığı matematik öğretmeni Ekin Sert (31) ile üniversite öğrencisi Umut Can'ın (24) ölümüne neden olan Mehmet Can Dandin'in (25), 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye talebi reddedildi.

Etimesgut ilçesi 1'inci TBMM Caddesi'nde 26 Şubat'ta Mehmet Can Dandin'in kullandığı 06 AEG 869 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Umut Can ve matematik öğretmeni Ekin Sert'e çarptı. Can ve Sert, kaza yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet Can Dandin ve yanındaki 3 arkadaşı kaçtı. 2 gün sonra polise teslim olan Dandin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 3 arkadaşı serbest bırakıldı. Mehmet Can Dandin, tutuklanmasından yaklaşık 3 ay sonra 22 Mayıs'ta avukatının itirazıyla Sulh Ceza Hakimliği'nce, 500 bin lira teminat bedeli ödemesi kabul edilip, konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Dandin'in tahliyesinden 2 gün sonra 24 Mayıs'ta ise iddianame hazırlandı. İddianamede, Sanık Dandin'in, yanındaki 3 arkadaşıyla lokantada alkol aldıktan sonra kiralık otomobile bindiği belirtildi. Mehmet Can Dandin'in, hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda 112 kilometre hızla gittiği, yolun virajlı olması ve alkolün de etkisiyle aracın kontrolünü kaybettiği ve kaldırıma çıkarak, birbirini tanımayan Umut Can ve Ekin Sert'e çarpıp ölümlerine yol açtığı anlatıldı. İddianamede yer alan Adli Tıp Raporu'na göre ise Dandin'in asli kusurlu olduğu, ölen Ekin Sert ve Umut Can'ın kusursuz olduğu belirtildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Dandin, 3 Haziran'da yeniden tutuklandı.

'HIZLI SÜRDÜĞÜM DOĞRUDUR'

Sürücünün 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanığın yanı sıra kazada hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ekin Sert'in eşi Gözde Sert ve ailesi, üniversite öğrencisi Umut Can'ın ailesi hazır bulundu. Sanık Mehmet Can Dandin savunmasında, olay günü arkadaşlarıyla restoranda yemek yediklerini, arkadaşlarının alkol aldığını ama kendisinin karın bölgesinden ameliyatlı olduğu için içmediğini iddia etti. Sanık, "Arkadaşım B.E. eve geç kaldığı için aracı hızlı sürdüğüm doğrudur. Yalan söylemiyorum, hızlıydım. 100-110 kilometre hızla gidiyordum. Kaza yerinde, bir anda hava yastığı patladı ne olduğunu anlamadım, kaldırıma çarptım. 1-2 dakika kadar arabanın içinde şokta kaldım. Araçtan indiğimde ben 2 kişinin yattığını görmedim. 15-20 kişinin bana koştuğunu gördüm. Yanımdaki diğer arkadaşlarım 'Bize saldıracaklar uzaklaşalım' dedi. Ormanlık alana girdik, kaçma maksatlı değildi. Kendi can güvenliğimiz için kendimizi korumak için kaçtık. 6-7 aydır alkol içmem yasaktı. Elimde olan hiçbir şey yoktu. Allah tarafından gelen bir şeydi. Olay günü kırmızı ışıkta geçtiğim doğrudur. Ama olay yeriyle alakası yok. Cezaevinde tedavi olamıyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Adli Tıp Kurumu raporunda kanında uyuşturucu türevlerinin bulunduğu belirtilen sanık, "Daha öncesinde esrar içiyordum. Ortamda esrar içen arkadaşlarım bulunuyor. Ortamdan bulaşmış olabilir" dedi.

Ekin Sert'in eşi Gözde Sert, mahkemede müşteki sıfatıyla söz alarak, "Eşim de ben de matematik öğretmeniyiz. Yıllardır öğretmenlik yapıyoruz, biz gelecek nesilleri yetiştiriyoruz. Topluma faydalı, özgür, vicdanı hür insanlar yetiştirmek için uğraşıyoruz. Biz evleneli 1,5 yıl olmadan, günün birinde birisi eşimi öldürdü. Şikayetçiyim" dedi. Umut Can'ın babası İbrahim Can da "Benim oğlumun ne suçu vardı, şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Can Dandin'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, şikayetçilerin davaya katılma talepleri kabul edildi. Ayrıca, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar verilerek duruşma erteledi.

Kaynak: DHA

Umut Can, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücünün İki Ölümüne Sebep Olduğu Davada Tahliye Talebi Reddedildi - Son Dakika

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