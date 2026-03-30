Alkollü Sürücüye 275 Bin TL Ceza
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücüye 275 Bin TL Ceza

30.03.2026 05:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezaevinden izinli çıkan U.E., alkollü araç kullanmaktan toplam 275 bin TL ceza aldı.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp, yaklaşık 2 saat arayla farklı araçlarla 2 kez alkollü yakalanan sürücü U.E.'ye 275 bin TL ceza uygulandı.

Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, plakası öğrenilemeyen U.E.'nin kullandığı aracı durdurdu. Sürücüye yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi. U.E.'ye, 'alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL ceza uygulanarak, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Öte yandan polis ekipleri, Han Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri 38 HD 678 plakalı otomobili durdurdu. Yaklaşık 2 saat önce denetim noktasında alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan U.E. olduğu tespit edilen sürücüye, '2'nci kez alkollü araç kullanmak', 'sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanmak' suçlarından 250 bin TL ceza uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konuldu.

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen U.E.'ye toplam 275 bin TL ceza uygulandı. Polis merkezine götürülen U.E. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Ceza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 05:10:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.