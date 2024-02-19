Alman Hükümeti, İsrail\'in Refah kentine yapacağı kara saldırısından endişeli

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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kara saldırısı düzenleyeceği açıklamasından derin endişe duyduklarını söyledi.

Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılardan dolayı Filistinlilerden kendilerini kurtarmak için güneye gitmelerini istediğini anımsatarak, orada şimdi 1,3 milyon insanın bulunduğuna işaret etti.

"Biz (İsrail'in) Refah'a yönelik kara saldırısı yapacağı açıklamasından derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Hebestreit, oradaki insani durumun "felaket olduğunu" herkesin gördüğünü belirtti.

Hebestreit, "Şimdi oraya bir saldırı yapılacaksa, sivillerin oradan tekrar insani yardım alabilecekleri bölgelere nasıl güvenli bir şekilde gidebileceklerini sormak gerekiyor. Bu soruyu İsrail cevaplamalı." dedi.

Sözcü Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a bu endişeyi aktardığını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer de İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın Gazze'ye yönelik saldırıların ramazan ayında da devam edebileceğini söylemesini "endişeyle" karşıladıklarını belirtti.

Deschauer, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Refah kentinde bulunanların öylece ortadan kaybolmayacaklarını ifade ettiğini anımsatarak, Baerbock'un bölgeye insani yardım ulaşması için çatışmalarda insani ara verilmesine yönelik çaba sarf ettiğini dile getirdi.