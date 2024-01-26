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Alman Hükümeti: Uluslararası Adalet Divanı Kararı İsrail İçin Bağlayıcıdır - Son Dakika
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Alman Hükümeti: Uluslararası Adalet Divanı Kararı İsrail İçin Bağlayıcıdır

Alman hükümeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ile ilgili kararının uluslararası hukuk kapsamında bağlayıcı olduğunu ve İsrail'in de bunlara uymak zorunda olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, UAD'nin davanın esasına ilişkin bir karar vermediğini ancak ihtiyati tedbirle ilgili önlemler alınmasına hükmettiğini ifade etti. Baerbock, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin ardından geldiğini açıkça ortaya koyan kararın Hamas'ın da uluslararası insancıl hukuka bağlı kalması ve rehineleri serbest bırakması gerektiğini vurguladı. Alman hükümeti, İsrail'in Gazze'ye insani yardımın girmesine izin verilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması kararını destekleyeceğini belirtti.

Alman Hükümeti: Uluslararası Adalet Divanı Kararı İsrail İçin Bağlayıcıdır
26.01.2024 - 21:32,
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Alman hükümeti, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail ile ilgili kararının uluslararası hukuk kapsamında bağlayıcı olduğunu ve İsrail'in de bunlara uymak zorunda olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada, UAD'nin davanın esasına ilişkin bir karar vermediğine ancak ihtiyati tedbirle ilgili önlemler alınmasına hükmettiğine işaret ederek "Bunlar uluslararası hukuk kapsamında bağlayıcıdır. İsrail de bunlara uymak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Mahkeme'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin 7 Ekim olaylarının ardından geldiğini açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Baerbock, Hamas'ın da uluslararası insancıl hukuka bağlı kalması ve tüm rehineleri serbest bırakması gerektiğini ifade etti.

Baerbock, "Bunu (rehinelerin serbest bırakılması) ve aynı şekilde (Mahkemenin) İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardımın girmesine acilen izin vermesi kararını da tüm gücümüzle destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.

Kaynak: AA
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