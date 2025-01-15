Alman Medyasında Gazze Haberciliği Eleştirisi

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Alman medyasının Gazze saldırılarıyla ilgili haberlerde, İsrail yanlısı bir çizgi izlemesine ilişkin Gazeteci Fabian Goldmann, "Özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana Almanya'daki habercilik tam bir felaket. Alman medyasında Orta Doğu'daki olaylarla ilgili tarafsızlık, çeşitlilik ve perspektif açısından zengin bilgi edinmek artık neredeyse imkansız." dedi.

Alman gazeteci ve medya eleştirmeni Goldmann, Alman medyasının özellikle 7 Ekim 2023 sonrasındaki çizgisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ve Gazze ile ilgili haberlerin hiç dengeli olmadığını belirten Goldmann, "Özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana Almanya'daki habercilik tam bir felaket. Alman medyasında Orta Doğu'daki olaylarla ilgili tarafsız, çeşitlilik ve perspektif açısından zengin bilgi edinmek artık neredeyse imkansız." dedi.

Goldmann, Gazze'de yaşanan dehşete dair bir fikir edinmek için Alman medyası dışındaki yabancı medyaya başvurmak zorunda kaldığının altını çizdi.

Tarafsızlık eksik

Almanya'da, İsrail ordusunun basın bültenlerinden ayırt edilemeyen haberler yapıldığına işaret eden Goldmann, sözlerine şöyle devam etti:

"Örneğin, Almanya'nın en büyük, en geniş erişimli, en iyi donanıma sahip haber programı Tagesschau'yu ele alalım. Hemen hemen her programda, 7 Ekim'den sonraki programlarda, propagandalarını bire bir ifade edebilen ve sunucular tarafından asla sorgulanmayan bir İsrail ordu sözcüsü ya da hükümet sözcüsü görüyordunuz. Aynı zamanda Filistinlilerin seslerini neredeyse hiç duymuyorsunuz. Bu sadece Tagesschau'da değil diğer birçok medyada da böyle. 7 Ekim'den bu yana bir başka özellik de bu sorunun gerçekten tüm medya yelpazesine yayılmış olması."

İslam ve Orta Doğu söz konusu olduğunda Alman haberciliğinde uzun zamandır sorunlu eğilimler olduğunu dile getiren Goldmann, bu konuda gazete ve televizyonlarda yanlış bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

Goldmann gazeteciliğin aslında bir sanat olduğunu belirterek, "Bunun nasıl iyi yapılacağını öğrenebilirsiniz. Gerçekler ve görüşler arasında ayrım yapmanız gerektiğini, kaynakları kontrol etmeniz gerektiğini, çeşitli seslerin söz sahibi olmasına izin vermeniz gerektiğini bilmelisiniz." diye konuştu.

Alman medyasının, Gazze haberlerinde İsrail saldırılarından bahsedilirken basmakalıp bir dil kullanıldığını anlatan Goldmann, İsrail ordusunun örtülü ifadelerinden ise sıklıkla bahsedildiğini ifade etti.

İsrail saldırılarında sınırlı kara operasyonu veya hassas özel operasyonlar gibi kavramların kullanıldığını aktaran Goldmann, Filistinlilerin saldırıları söz konusu olduğunda, "gerilim, katliam, barbarca saldırı" gibi anlatımlarım yer aldığına dikkati çekti.

Almanya'da duyuru gazeteciliği yapılıyor

Goldmann, Alman medyasındaki haberciliğe ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İsrailliler öldüğünde, 'Hamas teröristi, İsrail askerini vurdu' denir. Bu arada, Filistinliler hayatlarını kaybettiğinde, genellikle failin kim olduğunu bile duymazsınız. İsrail saldırıları söz konusu olduğunda failin bu şekilde gizlenmesi tüm medyada görülen bir şey."

Almanya'da "duyuru gazeteciliği" kavramının olduğunu ifade eden Goldmann, "İsrail bir hastaneyi bombaladığında herkes biraz eleştiriyor ama bunun ötesinde temel bir eleştiri yok. Buna 'duyuru gazeteciliği' deniyor. Başka bir deyişle, eleştirmek ya da sorgulamak yerine siyasetçilerin söylediklerini aktarmakla yetiniyorlar." şeklinde konuştu.

İsrail ordusu bir mülteci kampını bombaladığında, ilk duyulan şeyin İsrail ordusunun bakış açısı olduğunu, bunun da genellikle manşetten yapıldığını aktaran Goldmann, şöyle devam etti:

"Bazen metnin ilerleyen kısımlarında Filistinlilerin bakış açısını duyarsınız, genellikle bu bilgiyi doğrulayamadıklarını eklerler. Bu da onu sorgulanır hale getirir ve göreceleştirir. Pek çok gazeteci gerçekte ne olduğunu bulmaya çalışmıyor. Gazetecilik aslında burada başlar. Öncelikle iddia edilenleri görmek ve ardından bir adım daha ileri giderek gerçekte neler olup bittiğini incelemek ve araştırmak."

Gazeteciler üzerindeki baskılar

Alman medyasının Orta Doğu haberlerinde sürekli, "bilgilerin doğrulanamadığı" ibaresinin yer aldığına işaret eden Goldmann, "Aslında doğrulanabilir çünkü birçok yabancı medya her gün araştırma yaparak, uydu görüntüleriyle, insan hakları örgütleriyle, sahadaki yardım kuruluşlarıyla röportajlar yaparak bunları kontrol ediyor. Ancak bunların hiçbiri Alman medyasında yer almıyor." dedi.

Goldmann, bu dengesizliğe katkıda bulunan iki hususun işsiz kalma ve dışlanma korkusu olduğunu söyledi.

Pek çok gazetecinin ya hedef gösterilmekten ya da Bild gazetesinin ön sayfasında anti-semit olarak yer almaktan korktuğu için mesleğini bıraktığını belirten Goldmann, "Asıl sorun, hiç yayınlanmayan ve hiç yazılmayan çok sayıdaki iyi haber. Bu haberleri yazabilecek insanlar çoktan mesleği bıraktı ya da başka konulara yöneldi. Bu konuda iyi gazetecilik yapmak onlar için çok riskli hale geldi." diye konuştu.

Geçmişte, arka plan bilgilerini atladığı, ayrımcı dil kullandığı yönünde uyarı yapıldığında bu yapıcı eleştiri için gazetecinin teşekkür edeceğini vurgulayan Goldmann, artık eleştiri yapanların Rus trol veya İslamcı olarak damgalandığını dile getirdi.

Daha çok göçmen gazeteci olmalı

Almanya'daki yazı işleri departmanlarının hala çok homojen olmadığını vurgulayan Goldmann, editörlerin çoğunun erkek, beyaz, göçmen olmayan, akademik eğitimli kişilerden meydana geldiğini söyledi.

Almanya'dan göçmen geçmişine sahip çok az gazeteci olduğunu aktaran Goldmann, bunun da pek çok konu ve bakış açısının yazı işleri departmanlarında yer alamayacağı anlamına geldiğini belirtti.

Avrupa'daki pek çok gazetecinin önyargıları olduğunu iddia eden Goldmann şöyle devam etti:

"Bu ülkede büyüdük, küçük yaşlardan itibaren Avrupa Hıristiyan medeniyetinin var olduğu öğretildi. Dünyanın diğer tarafında 'İslami barbarlık' var ve İsrail, 'İslami terörizme' karşı batılı liberal değerlerin savunucusu olarak gösteriliyor. Pek çok gazeteci bunu içselleştirmiş. Bir şekilde kendisini bu mücadelenin parçası olarak görüyor. Anketler ayrıca gazetecilerin önyargıya, ırkçılığa karşı daha az duyarlı olduğunu da gösteriyor. "

Göçmen özellikle Müslüman aktörlerin sosyal medyada, ana akım medyadan çok daha fazla erişime sahip olduğuna dikkati çeken Goldmann, sosyal medyadaki haberciliğin daha az klişe ve çok yönlü olduğunu söyledi.

Alman medyası İsrail dostu

İsrail tarafından Gazze'de 200'den fazla gazeteci öldürülmesinin, Alman medyasında yeterince yer almamasının altını çizen Goldmann, "Bunun nedeni 200 gazetecinin çoğunlukla İsrail ordusu tarafından öldürülmesi ve Alman gazeteciliğinin çok ama çok İsrail dostu olmasıdır." dedi.

Yıkılan hastaneler, okullar ve camilerin de anlatıya uymadığı için haber yapılmadığını belirten Goldmann, şu ifadelere yer verdi:

" Ukrayna'da gazeteciler öldürüldüğünde, pek çok büyük medya kuruluşunun ve gazeteci derneklerinin manşetlerinde yer aldığı özellikle fark edilir. Almanya'da gazetecilerin çıkarlarını kamu önünde temsil etmesi gereken Alman Gazeteciler Derneği var. Bunlar, Rusya'ya karşı yaptırım ya da buna benzer bir şey yapılması yönünde çağrıda bulunuyor. İsrail gazetecileri öldürdüğünde bu neredeyse hiç olmuyor. Bu gazetecilerin meslektaşlarıyla bile dayanışma göstermemesi Alman gazeteciliğinde açılan ahlaki uçurumun bir başka yansıması."

Dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşlarından, İsrail'i Gazze sınırını basına açmaya çağıran ortak bir açıklama yaptığını hatırlatan Goldmann, bu çağrıda sadece Alman medyasının yer almadığını söyledi.

Almanya'da kamu yayını yapan bir kanaldaki haber programında, Filistinli gazetecilerin terörist olarak resmedildiğini vurgulayan Goldmann, Ukraynalı gazetecilerin terörist olarak nitelendirilmesi durumunda Almanya'da büyük bir tepki gösterileceğini belirtti. Alman medyasının Filistinlilere bu şekilde davranmasının kimseyi rahatsız etmediğini aktaran Goldmann, "O kadar insanlıktan çıkarıldık ki artık onların acılarını fark etmiyor veya hissetmiyoruz." dedi.