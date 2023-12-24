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Alman Milletvekili Gazze'de ateşkese çağrı yaptı - Son Dakika
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Alman Milletvekili Gazze'de ateşkese çağrı yaptı

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Milletvekili Isabel Cademartori, Gazze'de derhal ateşkes ve insani yardım erişimi sağlanması çağrısında bulundu. Cademartori, Gazze'deki durumun dayanılmaz hale geldiğini belirterek, uluslararası hukuka aykırı olan elektrik, su, gıda, ilaç ve haberleşme erişiminin kesilmesinin kınanması gerektiğini vurguladı.

Alman Milletvekili Gazze\'de ateşkese çağrı yaptı
24.12.2023 - 20:13,
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Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Milletvekili Isabel Cademartori Gazze'de ateşkese varılması çağrısı yaptı.

Cademartori, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "(Gazze'de) Derhal ateşkes ve insani yardım erişimi sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Haftalardır Orta Doğu'daki gelişmeleri takip ettiğini ve durumu giderek daha dayanılmaz bulduğunu belirten Cademartori, şunları kaydetti:

"Neredeyse yarısı çocuk olmak üzere 20 binden fazla Filistinlinin ölümü, Hamas'ı ortadan kaldırmak için ödenmesi gereken kabul edilemez bir bedeldir. Gazze'nin tüm sivil altyapısı yok edildi. Şimdi neredeyse 2 milyon Filistinli Gazze Şeridi'nin küçük bir bölümüne sıkışmış durumda ve burada açlıktan, susuzluktan ya da tedavi edilmeyen yaralarından ölüyorlar. Bu nedenle derhal ateşkes sağlanmalı. Bunun dışındaki her şey zalimliktir."

Cademartori, elektrik, su, gıda, ilaç ve haberleşme erişiminin kesilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, bu durumun ahlaki açıdan kınanması gerektiğine işaret etti.

"Azıcık empati duygusu olan herkes bunun farkına varmalıdır. Kadınlar ve çocuklar artık güvenli bir yere kaçamaz." paylaşımını yapan Cademartori, İsrail'in, uluslararası hukuka saygı göstermesini, sivilleri korumasını talep etti.

Kaynak: AA
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