Almanca Öğretmenine Nadir Tümör Ameliyatı
24.02.2026 12:52
Ankara'da Gönül Şahin Mezkit'in karınında tespit edilen 30 cm'lik tümör başarıyla çıkarıldı.

ANKARA'da Almanca öğretmeni Gönül Şahin Mezkit'in (51), karın şişliği ve pelvik baskı şikayetleriyle başvurduğu hastanede, karın içinde tespit edilen 30 santimetrelik nadir görülen tümör, 5 saat süren operasyonla tek parça halinde çıkarıldı. Mezkit, "Hayata yeniden doğdum" dedi.

Almanca öğretmeni Gönül Şahin Mezkit, geçen yıl eylül ayında karın şişliği, pelvik bölgede baskı hissi ve son dönemde artan mide bulantısı şikayetleriyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde Mezkit'in karın içinde yaklaşık 30 santimetreye ulaşan dev pararektal kitle (nadiren görülen kanser tümörü) tespit edildi. Mezkit'in karın bölgesindeki kitle, geçen hafta hastanede 5 saat süren operasyonla tek parça halinde çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Mezkit, sağlığına kavuştu.

'ERKEN TANI, HAYAT KURTARIR'

Gönül Şahin Mezkit, sürekli spor yapan, pilates yapan ve sağlıklı yaşayan biri olduğunu söyleyerek, "Karnımdaki şişliği menopoz sandım, spor yapıyorum diye kendimi sağlıklı kabul ettim. Pelvik ve mesane kısmında baskılanma beni rahatsız ediyordu. Eylül ayında hastaneye başvurduğumda, karın içerisine yerleşmiş büyük bir kitlenin var olduğunu söylediler. Ameliyatın büyük bir ameliyat olacağını ve uzun süreceğini, ameliyat sonrası yoğun bakım sürecinin de olabileceğini söylediler. Doktorlarım 'bu kitle vücuttan dışarıya çıksaydı seni kurtaramazdık' dedi. Erken tanı gerçekten hayat kurtarır. Tekrar yeniden hayata döndüm. Yeniden bir hayat bahşedildi bana aslında. O gün hayata yeniden doğdum gibi oldu. Çok şükür diyorum şu anda" dedi.

'NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK'

Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alp Yıldız, kolon kanseri ve rektum kanserinin, farkındalığın çok arttığı kanserler olduğunu belirterek, "Karın içi tümörlerde olay biraz daha farklı seyrediyor. Semptom çok fazla görülmüyor. Kabızlık şikayeti çok ciddi bir şikayet. Hastaların bunu önemsemesi gerektiğini söylüyoruz. Hastamızda rektumun yan tarafında, pararektal bir kitle vardı. Normalde nadir görülen bir hastalık. Ama bu hastalığın en büyük sıkıntısı semptom vermemesi. Semptom vermediği için de haliyle doktora ulaşması daha geç oluyor. Hastada karın içinde yaklaşık 30-35 santimetre çapına yakın büyük bir kitle şeklinde kendini gösteriyor. Bu küçük bir haldeyken, yani 5-6 santim ise çok fazla sorun yaratmazken, 20-25 santimlerin üzerine çıktığı zaman ciddi anlamda hastada sorun teşkil ediyor" diye konuştu.

'TEK PARÇA HALİNDE ÇIKARILMASI ÖNEMLİYDİ'

Multidisipliner bir operasyon yaptıklarını vurgulayan Doç. Dr. Yıldız, "Sadece ülkemizde değil, dünyada da tanısı zor oluyor bu tümörlerin. Bu tümörler karın içinde yerleşiyorlar, pararektal alanda içinde sıvı ya da kistik dediğimiz yapı olabildiği gibi katı yapılar da olabiliyor. Biz genelde bunlarda biyopsi önermiyoruz. Çünkü biyopsinin yer almadığı durumlardan biri pararektal kitleler. Bu önemsenmeyip de bu kitlenin metastaz, nadir olsa da yapabilme durumu ya da sinirlere bası yapma durumundan dolayı oluşabilecek olumsuzlukları yaşayabilirdi. Bunlar aslında 'kanser' diye geçiyor. Biz hastamızı sağ salim bu illetten kurtararak hayata döndürdüğümüz için son derece mutluyuz. Kitleyi yekpare, tek parça halinde çıkardık. 30-35 santimlik kitleyi hiç bölüp parçalamadan çıkardık. İçindeki yapının karın içine yayılma ihtimali ve bunun tek parça çıkarılması en önemlisiydi. Erken tanı hayat kurtarır. Hastamızı sağ salim taburculuk aşamasına getirdik. Bizler de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

