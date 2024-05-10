Almanya, ABD'nin İsrail'e silah göndermeyi durdurma açıklamasını değerlendiriyor - Son Dakika
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Almanya, ABD'nin İsrail'e silah göndermeyi durdurma açıklamasını değerlendiriyor

Almanya, ABD\'nin İsrail\'e silah göndermeyi durdurma açıklamasını değerlendiriyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Refah'a geniş çaplı saldırıyla girmesi durumunda silah göndermeyi durduracağını açıklamasının ardından, Alman hükümetinin de bu konuyu istişare ettiğini söyledi. Pistorius, ABD'nin adımını anladığını belirtirken, Almanya'nın başbakanlığı ve dışişleri bakanlığının bu konuda sorumluluk taşıdığını ifade etti.

10.05.2024 12:35
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'in Refah'a geniş çaplı saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını" açıklamasının ???????ardından, Alman hükümetinin de bu konuyu istişare ettiğini söyledi.

Bir ziyaret kapsamında ABD'de bulunan Pistorius, Alman kamu yayıncısı ZDF'de katıldığı bir programda, "ABD Başkanı Joe Biden, Refah'ın işgal edilmesini yanlış bulduğu için İsrail'e mühimmat sağlamak istemiyor. Almanya'dan da benzer adımlar olacak mı?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

"Bu, şu anda istişare ediliyor. Buna henüz cevap veremem." ifadesini kullanan Pistorius, bu konudaki sorumluluğun öncelikle Almanya'nın başbakanlığı ve dışişleri bakanlığında olduğunu belirtti.

Pistorius, "Kapalı kapılar ardında elbette görüş alışverişinde bulunduk. Ancak kararları duyurmak benim rolüm değil." şeklinde konuştu.

"Amerikalıların adımını anlıyor musunuz?" sorusuna da Pistorius, "Evet, anlayabiliyorum." cevabını verdi.

ABD Başkanı Biden, CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti.

Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuşmuştu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İsrail haber kanalı Channel 12'ye yaptığı açıklamada, Biden'ın açıklamasının "sinir bozucu olduğunu ve hayal kırıklığı yarattığını" ifade etmişti.

Kaynak: AA

Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, ABD'nin İsrail'e silah göndermeyi durdurma açıklamasını değerlendiriyor - Son Dakika

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