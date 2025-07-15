Almanya Anayasa Mahkemesi, Ramstein Üssü İtirazını Reddetti

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, ABD'nin Almanya'daki Ramstein askeri üssünü Yemen'deki İHA operasyonları için kullanmasına yönelik itirazı reddetti.

Karlsruhe kentindeki Federal Anayasa Mahkemesi, Yemen'de yaşayan iki Alman vatandaşının, "iki akrabalarının ABD'nin Yemen'deki bir İHA saldırısında öldürüldüğü" gerekçesiyle yaptığı şikayeti değerlendirdi.

10 yıldan fazla süren dava sonunda Mahkeme, Almanya'nın ABD'nin Ramstein hava üssünün kullanımını daha sıkı bir şekilde kontrol etmemesi ve yasaklamamasının uluslararası hukuka aykırı olmadığına karar verdi.

Kararda ayrıca, Almanya'nın yurtdışındaki kişileri belirli koşullar altında koruma yükümlülüğü olabileceği belirtildi.

Mahkemeye başvuran iki Alman vatandaşı, Almanya'nın ABD'ye uluslararası hukuka uyması konusunda ısrarcı olmasını sağlamak istiyordu.