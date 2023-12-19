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Almanya Anayasa Mahkemesi Seçimleri Kısmen Tekrarlanmasına Karar Verdi - Son Dakika
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Almanya Anayasa Mahkemesi Seçimleri Kısmen Tekrarlanmasına Karar Verdi

Almanya Anayasa Mahkemesi, Berlin'de yapılan genel seçimlerde yaşanan aksaklıklar ve hatalar nedeniyle seçimlerin kısmen tekrarlanmasına karar verdi. Mahkeme, Berlin'in bazı bölgelerinde kanıtlanan aksaklıklar ve hatalar nedeniyle genel seçimlerin bu bölgelerde tekrarlanması gerektiğine hükmetti. Seçimlerin 11 Şubat 2024'te yeniden yapılması planlanıyor.

Almanya Anayasa Mahkemesi Seçimleri Kısmen Tekrarlanmasına Karar Verdi
19.12.2023 - 14:17,
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Almanya Anayasa Mahkemesi, başkent Berlin'de, 26 Eylül 2021'de Federal Meclis için yapılan genel seçimlerde yaşanan aksaklıklar ve hatalar nedeniyle seçimlerin kısmen tekrarlanmasına karar verdi.

Mahkeme, Kasım 2022'de Federal Meclis Genel Kurulu'nun Berlin'in bazı bölgelerinde kanıtlanan aksaklıklar ve hatalar nedeniyle genel seçimlerin bu bölgelerde tekrarlanması gerektiğine ilişkin kararı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin talebiyle inceledi.

Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Doris König, Berlin'in birçok oy kullanma merkezinde yapılan seçimlerin geçersiz olduğunu açıkladı.

König, 2021'de yapılan genel seçimlerin Berlin'de 2 bin 256 oy kullanma merkezinden 455'inde yenilmesi gerektiğini ifade etti.

Böylelikle Federal Meclis Kurulu'nda alınan kararın büyük ölçüde yasalara uygun olduğunu kaydeden König, ancak Federal Meclis'in seçim günü yaşananları yeterince aydınlatmadığını ve seçimin yenilenmesi gereken oy kullanma merkezlerinin sayısının arttığını belirtti.

"Berlin'de 2021'de yapılan genel seçimlerde hem hazırlık hem de uygulama aşamasında seçim hataları yapıldığı görülüyor." diyen König, oy kullanma merkezlerinin yüzde 15'inin hatalardan etkilendiği için Berlin kentinde genel olarak seçimlerin yenilenmesinin gerekmediğini söyledi.

Bu kararın ardından, 60 gün içinde söz konusu oy kullanma merkezlerinde seçimlerin yenilenmesi gerekiyor. Seçimlerin, 11 Şubat 2024'te yapılabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçlarının Federal Meclis'teki sandalye dağılımına ve böylelikle meclisteki güç dengelerinde çok fazla etkisi olmayacağını öngörüyor.

Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Berlin'deki genel seçimlerin tamamen yenilenmesini istemişti.

Seçimler neden tekrarlanacak?

26 Eylül 2021'de genel seçimlerin yanı sıra Berlin Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclislerinin seçimleri ile konutların kamulaştırılmasına ilişkin halk oylaması yapılmıştı.

Berlin Eyalet Meclisi ve belediye meclislerinde ilişkin seçimler Berlin Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla 12 Şubat'ta yenilenmişti.

Seçim günü oy kullanma merkezlerine eksik oy pusulası gönderildiği, bu nedenle tekrar pusula bastırılmak zorunda kalındığı belirtilmiş, bazı seçim merkezlerinde uzun kuyrukların oluştuğu gözlenmişti. Aynı gün koşulan maraton nedeniyle özellikle şehir içindeki bazı caddelerin kapalı olması dolayısıyla oy pusulalarının seçim merkezlerine ulaştırılamadığı, birçok seçim merkezinin de sandıkların kapandığı saat 18.00'den sonra uzun süre açık kaldığı ifade edilmişti.??????????????

Kaynak: AA
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