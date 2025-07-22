Almanya Bakanı'ndan Ateşkes Eleştirisi - Son Dakika
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Almanya Bakanı'ndan Ateşkes Eleştirisi

22.07.2025 19:26
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Almanya Kalkınma Bakanı, hükümetini İsrail'e ateşkes çağrısına destek vermemesi nedeniyle eleştirdi.

Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan, mensubu olduğu hükümeti, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin İsrail'i Gazze Şeridi'nde "derhal ve koşulsuz ateşkes" yapmaya çağırdığı ortak açıklamaya katılmadığı için eleştirdi.

Bakan Radovan, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Almanya'nın da gönderilen mesaja katılmasını isterdim. Şu anda Gazze'de yaşananlar inanılmaz. Masum çocuklar ölüyor. İnsanlar açlıktan ölüyor." dedi.

Ortak çağrıdaki taleplerin "anlaşılabilir" olduğunu belirten Radovan, "Şimdi acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç var, gelecekte bir noktada değil." ifadelerini kullandı.

Radovan, Gazze'deki sivillerin korunması ve bölgeye çok ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasının önemine dikkati çekerek, "Gazze'deki sivil nüfus cephe hatları arasında daha fazla ezilmemeli. Çocuklar, aileler, yaşlılar, suya, yiyeceğe, tıbbi bakıma ve güvenliğe ihtiyaçları var." diye konuştu.

Bakan Radovan, İsrail'e uluslararası hukuka saygı göstermesi ve yardımların engelsiz bir şekilde iletilmesine izin vermesi çağrısında da bulundu.

25 ülke, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen Filistinlileri öldürmesini kınadı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 21 aydır sürdürdüğü katliamlar ve insani yardıma uyguladığı ambargo nedeniyle açlıktan ölümlerin görülmesine uluslararası kamuoyundan tepkiler giderek artıyor.

İngiltere, Fransa, Kanada ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'in de aralarında olduğu 26 uluslararası ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in insani yardım bağlamında uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrıldığı açıklamada, "Yardımların damla damla verilmesini ve en temel ihtiyaçları olan su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınıyoruz. 800'den fazla Filistinlinin yardım ararken öldürülmüş olması dehşet verici." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin nüfusunun "insani yardım kentine" taşınmasına yönelik tekliflerin "kesinlikle kabul edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki "korkunç çatışmayı derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes yoluyla sona erdirmek için ortak çaba içinde birleşilmesi" çağrısında bulunuldu.???????

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Almanya, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Bakanı'ndan Ateşkes Eleştirisi - Son Dakika

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