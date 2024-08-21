Almanya Başbakanı Moldova'nın AB üyelik sürecini destekledi - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Moldova'nın AB üyelik sürecini destekledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediklerini söyledi. Scholz, Moldova'nın başkenti Kişinev'de Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

21.08.2024 21:46
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediklerini söyledi.

Scholz, Moldova'nın başkenti Kişinev'de Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Moldova ile Almanya arasındaki ilişkilerin yakın ve güvene dayalı olduğunu ifade eden Scholz, Moldova'nın reform çabaları sayesinde AB'ye aday ülke statüsü aldığını belirtti.

Moldova'nın AB ile üyelik müzakerelerine başlamasının Alman hükümeti için önemli olduğunu vurgulayan Scholz, Almanya'nın Moldova'nın "Avrupa yolunu desteklediğini" kaydetti.

Scholz, "AB'nin genişlemesi bir bütün olarak Birliğin stratejik çıkarınadır. Almanya'nın ve elbette Moldova'nın da stratejik çıkarınadır. Böyle bir şeye kazan-kazan-kazan durumu denebilir." ifadesini kullandı.

Rusya- Ukrayna Savaşı

Moldova'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilendiğine işaret eden Scholz, "Rusya'nın ve Rusya yanlısı aktörlerin, özellikle ekimde yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi ve AB üyelik referandumu göz önünde bulundurulduğunda ülkenizi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını biliyoruz." dedi.

Başbakan Scholz, Almanya'nın bu konuda Moldova'nın yanında olduğunu belirterek, "Moldova Cumhuriyeti'ni elimizden geldiğince destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Ukrayna'ya desteğine ilişkin de Scholz, "Almanya, Ukrayna'ya verdiği desteği bırakmayacak. Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.???????

Kaynak: AA

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